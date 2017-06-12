Хэмилтон: «Мерседес» на Гран-при Канады нанес серьезный удар по «Феррари»
МОСКВА, 12 июн —
Р-Спорт. Команда «Формулы-1» «Мерседес» на Гран-при Канады нанесла серьезный удар по своим конкурентам «Феррари», заявил пилот немецкой «конюшни» Льюис Хэмилтон.
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В воскресенье Хэмилтон выиграл гонку
«За те пять лет, что я в “Мерседесе”, я не видел, чтобы команда так сплоченно работала, чтобы разобраться в машине, приехать сюда и сделать то, что мы сделали — это серьезный удар по “Феррари”. “Мерседес” сделал большую работу, анализируя, где мы сбились с пути, и что нам нужно сделать, чтобы исправить это. Машина возвращается на тот уровень, на котором и должна быть, но это не значит, что так будет всегда», — сказал Хэмилтон, которого цитирует autosport.com.
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