Хэмилтон: «Мерседес» на Гран-при Канады нанес серьезный удар по «Феррари»

В воскресенье Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Канады, его партнер по команде финн Вальттери Боттас стал вторым — впервые в нынешнем сезоне «серебряные стрелы» сделали победный дубль. Гонщики «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен стали 4-м и 7-м соответственно. Итальянская «конюшня» в Кубке конструкторов утратила лидерство, пропустив вперед «Мерседес».

«За те пять лет, что я в “Мерседесе”, я не видел, чтобы команда так сплоченно работала, чтобы разобраться в машине, приехать сюда и сделать то, что мы сделали — это серьезный удар по “Феррари”. “Мерседес” сделал большую работу, анализируя, где мы сбились с пути, и что нам нужно сделать, чтобы исправить это. Машина возвращается на тот уровень, на котором и должна быть, но это не значит, что так будет всегда», — сказал Хэмилтон, которого цитирует autosport.com.