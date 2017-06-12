Монреаль. Все несчастья Квята
Льюис Хэмилтон победил, Даниил Квят сошел, Фернандо Алонсо поднялся на трибуны — таким был «Гран-при Канады».
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«Гран-при» в Монреале стал триумфальным для трехкратного чемпиона мира Хэмилтона и всей команды «Мерседес». А вот Квят наверняка будет вспоминать гонку на трассе Жиля Вильнева недобрыми словами — все неприятные ситуации, которые могли произойти с пилотом «Торо Россо», произошли.
ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ КВЯТА ПРЕВРАТИЛОСЬ В СХОД
Квят перед началом гонки был довольно оптимистичен, говорил о том, что болид «Торо Россо» выглядит в Канаде вполне конкурентоспособным и позволяет бороться за места в десятке. Он подтвердил это неплохим результатом в квалификации, став 11-м. Но на прогревочный круг Даниил ушел только с помощью механиков команды, растолкавших болид.
Квят по радио пожаловался, что
Однако получил от судей наказание в виде проезда по
Но деваться все равно было некуда. То, что случилось на
ФЕРСТАППЕН ПРОТИВ ФЕТТЕЛЯ, САЙНС ПРОТИВ ВСЕХ
Ключевые события на «Гран-при Канады» случились на старте гонки.
Авария на первом круге привела к выезду
МЕКСИКАНСКОЕ УПРЯМСТВО, ФРАНЦУЗСКОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ
Мексиканский пилот команды «Форс Индия» стал одним из антигероев гонки в Монако, выбив с трассы Квята и лишив россиянина законного девятого места. На сей раз он финишировал пятым и провел очень неплохую гонку. За исключением того, что отказался выполнять команду из боксов и не стал пропускать вперед напарника Эстебана Окона.
Молодой француз стал одним из героев «Гран-при Канады». По ходу гонки сложилась ситуация, когда два болида «Форс Индии» висели на заднем антикрыле у занимавшего третье место Дэна Риккьярдо из «Ред Булл». Перес был четвертым, Окон пятым, но на более свежем комплекте суперсофта. В «Форс Индии» начали упрашивать мексиканца пропустить напарника, чтобы тот попробовал побороться за третье место, а если не получится, вернул бы позицию.
Но Перес проявил свой горячий характер, отказался выполнять указания из боксов, а в итоге пару пилотов «Форс Индии» прошел Феттель, шансы которого на такое высокое место были вообще минимальны. Окон терпеливо ждал, пока Перес уступит ему позицию, но так и не дождался, а сам рисковать не стал, чтобы не лишить команду двойного финиша в очковой зоне. Нет сомнений, что в «розовой» конюшне после канадской гонки будут серьезные разборки.
ШЛЕМ ХЭМИЛТОНА, ОЧКИ СТРОЛЛА, ПОХОД АЛОНСО
Хэмилтон одержал на «Гран-при Канады» уверенную победу. В квалификации он показал лучшее время и сравнялся по количеству поулов с Айртоном Сенной. Послле этого британец получил от семьи великого бразильского Волшебника его гоночный шлем.
В гонке Льюис не испытал ни малейших проблем, оформив «Большой шлем» — старт с поула, лидерство от начала до финиша, лучший круг и победу. Уже шестую в карьере на «Гран-при Канады». Он сократил отставание от Феттеля в общем зачете, но немец минимизировал потери. А «Мерседес» впервые в сезоне оформил дубль — вторым стал Валттери Боттас. Дэн Риккьярдо удержал третье место.
Для местных болельщиков главных героев было двое. Их соотечественник 18-летний Лэнс Стролл завоевал свои первые очки в «Формуле-1», финишировав девятым. А двукратный чемпион мира испанец Алонсо за два круга до финиша был десятым, но вынужден был остановить болид.
Причину можно даже не называть — очередной отказ силовой установки «Хонда». Взбешенный Алонсо выпрыгнул из болида и поднялся на трибуну к болельщикам, которым подарил гоночные перчатки. А те, конечно, окружили его и стали делать селфи, воспользовавшись неожиданным подарком.
«Макларен»
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 7-й этап. «Гран-при Канады»
1. Хэмилтон («Мерседес») — 1:33.05,153. 2. Боттас («Мерседес») — отставание 19.783. 3. Риккьярдо («Ред Булл») — 35.297. 4. Феттель («Феррари») — 35.907. 5. Перес («Форс Индия») — 40.476. 6. Окон («Форс Индия») — 40.716. 7. Райкконен («Феррари») — 58.632. 8. Хюлькенберг («Рено») — 60.374. 9. Стролл («Уильямс») — 1 круг. 10. Грожан («Хаас») — 1 круг…
Не финишировали: Алонсо («Макларен»), Квят («Торо Россо»), Ферстаппен («Ред Булл»), Масса («Уильямс»),
Личный зачет: 1. Феттель — 141. 2. Хэмилтон — 129. 3. Боттас — 93. 4. Райкконен — 73. 5. Риккьярдо — 67. 6 Ферстаппен — 45. 7. Перес — 44. 8. Окон — 27. 9. Сайнс — 25. 10. Масса — 20.
Кубок конструкторов: 1. «Мерседес» — 222. 2. «Феррари» — 214. 3. «Ред Булл» — 112. 4. «Форс Индия» — 71. 5. «Торо Россо» — 29.
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