Монреаль. Все несчастья Квята

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«Гран-при» в Монреале стал триумфальным для трехкратного чемпиона мира Хэмилтона и всей команды «Мерседес». А вот Квят наверняка будет вспоминать гонку на трассе Жиля Вильнева недобрыми словами — все неприятные ситуации, которые могли произойти с пилотом «Торо Россо», произошли.

ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ КВЯТА ПРЕВРАТИЛОСЬ В СХОД

Квят перед началом гонки был довольно оптимистичен, говорил о том, что болид «Торо Россо» выглядит в Канаде вполне конкурентоспособным и позволяет бороться за места в десятке. Он подтвердил это неплохим результатом в квалификации, став 11-м. Но на прогревочный круг Даниил ушел только с помощью механиков команды, растолкавших болид.

Квят по радио пожаловался, что из-за проблем со сцеплением не смог тронуться со стартовой решетки, однако после помощи команды догнал пелотон и занял свое место на старте. Это было ошибкой со стороны «Торо Россо», не подсказавшей россиянину, что он должен теперь занять последнее место — хотя Даниил по радио об этом спрашивал. Со старта у него уже никаких проблем не возникло, и Даниил включился в борьбу за десятку.

Однако получил от судей наказание в виде проезда по пит-лейн, поскольку нарушил порядок формирования стартовой решетки. Квят отбыл это наказание не сразу, тем более, что и вынесено оно было не сразу — судьям нужно было «разруливать» другие коллизии. Но в итоге отбыл, вновь вернулся в борьбу за очковую зону и… получил по радио информацию, что наказание было слишком мягким, а потому придется постоять на пит-стопе еще 10 секунд. Двойное наказание за одну ошибку, тем более, ту, что допустила ее команда, — это уж слишком.

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Но деваться все равно было некуда. То, что случилось на пит-стопе, войдет в историю как один из самых кошмарных моментов для любой команды и любого гонщика. 10 секунд механики не притрагивались к болиду, двигатель которого перегревался. Затем попытались поставить ультрасофт, но обязаны были ставить любой другой из доступных комплектов, чтобы выполнить правила по использованию резины. Потом механики бросились за софтом, а Квят заглушил двигатель, чтобы тот совсем не перегрелся. Он вернулся в гонку на один круг, но затем прекратил борьбу окончательно — смысла больше не было. Это более эпичный фейл, чем у «Ред Булл» в прошлом году в Монако. Квяту можно только посочувствовать.

ФЕРСТАППЕН ПРОТИВ ФЕТТЕЛЯ, САЙНС ПРОТИВ ВСЕХ

Ключевые события на «Гран-при Канады» случились на старте гонки. Во-первых, очень здорово стартовал Макс Ферстаппен, который с пятого места прорвался на второе. По ходу своего прорыва он задел болид Себастьяна Феттеля и сломал на «Феррари» переднее антикрыло. Но это был гоночный инцидент, никакого намеренного движения голландец не совершал.

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Во-вторых, Карлос Сайнс, в субботу много говоривший о странном поведении команды «Торо Россо», выпускавшей своих пилотов на квалификационные круги одного за другим, причем Квят постоянно был за испанцем, на старте перенервничал. Он рванул под «Хаас» Романа Грожана, был, естественно, отброшен и на скорости влетел в «Уильямс» Фелипе Массы. Бразилец и испанец завершили борьбу, а француз продолжил и в итоге даже стал десятым. Что касается Макса Ферстаппена, то превосходно стартовавший пилот «Ред Булл» из-за технических проблем вскоре сошел.

Авария на первом круге привела к выезду пейс-кара. В «Феррари» этим не воспользовались, а Себастьяна Феттеля позвали в боксы только после того, как машина безопасности спустя три круга покинула трассу. По всей видимости, в скудерии решили подождать, чтобы пелотон чуть растянулся, но тогда логичнее было бы оставить своего лидера на трассе еще хотя бы на пару кругов. Феттель в итоге откатился на последнее место и вынужден был прорываться через весь пелотон. Поднялся аж до четвертого места. За это он точно должен поблагодарить Серхио Переса.

МЕКСИКАНСКОЕ УПРЯМСТВО, ФРАНЦУЗСКОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ

Мексиканский пилот команды «Форс Индия» стал одним из антигероев гонки в Монако, выбив с трассы Квята и лишив россиянина законного девятого места. На сей раз он финишировал пятым и провел очень неплохую гонку. За исключением того, что отказался выполнять команду из боксов и не стал пропускать вперед напарника Эстебана Окона.

Молодой француз стал одним из героев «Гран-при Канады». По ходу гонки сложилась ситуация, когда два болида «Форс Индии» висели на заднем антикрыле у занимавшего третье место Дэна Риккьярдо из «Ред Булл». Перес был четвертым, Окон пятым, но на более свежем комплекте суперсофта. В «Форс Индии» начали упрашивать мексиканца пропустить напарника, чтобы тот попробовал побороться за третье место, а если не получится, вернул бы позицию.

Но Перес проявил свой горячий характер, отказался выполнять указания из боксов, а в итоге пару пилотов «Форс Индии» прошел Феттель, шансы которого на такое высокое место были вообще минимальны. Окон терпеливо ждал, пока Перес уступит ему позицию, но так и не дождался, а сам рисковать не стал, чтобы не лишить команду двойного финиша в очковой зоне. Нет сомнений, что в «розовой» конюшне после канадской гонки будут серьезные разборки.

ШЛЕМ ХЭМИЛТОНА, ОЧКИ СТРОЛЛА, ПОХОД АЛОНСО

Хэмилтон одержал на «Гран-при Канады» уверенную победу. В квалификации он показал лучшее время и сравнялся по количеству поулов с Айртоном Сенной. Послле этого британец получил от семьи великого бразильского Волшебника его гоночный шлем.

В гонке Льюис не испытал ни малейших проблем, оформив «Большой шлем» — старт с поула, лидерство от начала до финиша, лучший круг и победу. Уже шестую в карьере на «Гран-при Канады». Он сократил отставание от Феттеля в общем зачете, но немец минимизировал потери. А «Мерседес» впервые в сезоне оформил дубль — вторым стал Валттери Боттас. Дэн Риккьярдо удержал третье место.

Для местных болельщиков главных героев было двое. Их соотечественник 18-летний Лэнс Стролл завоевал свои первые очки в «Формуле-1», финишировав девятым. А двукратный чемпион мира испанец Алонсо за два круга до финиша был десятым, но вынужден был остановить болид.

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Причину можно даже не называть — очередной отказ силовой установки «Хонда». Взбешенный Алонсо выпрыгнул из болида и поднялся на трибуну к болельщикам, которым подарил гоночные перчатки. А те, конечно, окружили его и стали делать селфи, воспользовавшись неожиданным подарком.

«Макларен» по-прежнему не имеет набранных очков и замыкает турнирную таблицу Кубка конструкторов, которую вновь возглавил «Мерседес». Следующая гонка состоится через две недели в Баку. Наверняка, там во всех смыслах этого слова будет жарко.

ЧЕМПИОНАТ МИРА. 7-й этап. «Гран-при Канады»

1. Хэмилтон («Мерседес») — 1:33.05,153. 2. Боттас («Мерседес») — отставание 19.783. 3. Риккьярдо («Ред Булл») — 35.297. 4. Феттель («Феррари») — 35.907. 5. Перес («Форс Индия») — 40.476. 6. Окон («Форс Индия») — 40.716. 7. Райкконен («Феррари») — 58.632. 8. Хюлькенберг («Рено») — 60.374. 9. Стролл («Уильямс») — 1 круг. 10. Грожан («Хаас») — 1 круг…

Не финишировали: Алонсо («Макларен»), Квят («Торо Россо»), Ферстаппен («Ред Булл»), Масса («Уильямс»), Сайнс-младший («Торо Россо»).

Личный зачет: 1. Феттель — 141. 2. Хэмилтон — 129. 3. Боттас — 93. 4. Райкконен — 73. 5. Риккьярдо — 67. 6 Ферстаппен — 45. 7. Перес — 44. 8. Окон — 27. 9. Сайнс — 25. 10. Масса — 20.

Кубок конструкторов: 1. «Мерседес» — 222. 2. «Феррари» — 214. 3. «Ред Булл» — 112. 4. «Форс Индия» — 71. 5. «Торо Россо» — 29.