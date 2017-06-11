Хэмилтон сократил отрыв от Феттеля, «Мерседес» стал лидером Кубка конструкторов «Ф-1»

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Перед канадским этапом Феттель опережал Хэмилтона на 25 очков. В воскресенье британец в гонке в Канаде стартовал с поул-позишн и в итоге победил, немец стал 5-м. Теперь Феттель впереди Хэмилтона на 12 баллов — у пилота «Феррари» 141 очко, у гонщика «Мерседеса» — 129. Третьим идет партнер Хэмилтона по команде финн Вальттери Боттас (93).

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, не сумевший финишировать, с 4 очками идет на 15-м месте.

После первой тройки в первой десятке зачета пилотов пилоты располагаются следующим образом: 4. Кими Райкконен («Феррари») — 73; 5. Дэниел Риккьярдо («Ред Булл») — 67; 6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 45; 7. Серхио Перес («Форс Индия») — 44; 8. Эстебан Окон («Форс Индия») — 27; 9. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — 25; 9. Фелипе Масса («Уильямс») — 20.

В Кубке конструкторов «Мерседес» (222 очка) обошел «Феррари» (214). Далее идут «Ред Булл» (112), «Форс Индия» (71), «Торо Россо» (29), «Уильямс» (22), «Рено» (18), «Хаас» (15), «Заубер» (4), «Макларен» (0).