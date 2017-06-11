Хэмилтон сократил отрыв от Феттеля, «Мерседес» стал лидером Кубка конструкторов «Ф-1»
МОСКВА, 11 июн —
Р-Спорт. Пилот команды «Формулы-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон после победы на седьмом этапе чемпионата в Канаде сократил отставание от немецкого гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля в зачете пилотов.
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Перед канадским этапом Феттель опережал Хэмилтона на 25 очков. В воскресенье британец в гонке в Канаде стартовал с
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, не сумевший финишировать, с 4 очками идет на 15-м месте.
После первой тройки в первой десятке зачета пилотов пилоты располагаются следующим образом: 4. Кими Райкконен («Феррари») — 73; 5. Дэниел Риккьярдо («Ред Булл») — 67; 6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 45; 7. Серхио Перес («Форс Индия») — 44; 8. Эстебан Окон («Форс Индия») — 27; 9. Карлос
В Кубке конструкторов «Мерседес» (222 очка) обошел «Феррари» (214). Далее идут «Ред Булл» (112), «Форс Индия» (71), «Торо Россо» (29), «Уильямс» (22), «Рено» (18), «Хаас» (15), «Заубер» (4), «Макларен» (0).
Следующий этап чемпионата пройдет
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