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11 июня 2017, 22:55 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Канады, Квят сошел

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Канады на трассе в Монреале.

Британец сохранил второе место в общем зачете сократив отставание от лидера — Себастьяна <span class=error>Феттеля</span>. Увеличить
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Вторым финишировал его партнер по «Мерседесу» финн Валттери Боттас, третьим стал австралийский пилот «Ред Булл» Даниэль Риккьярдо.

Хэмилтон выиграл третий Гран-при Канады подряд. Всего же британец становился победителем на трассе в Монреале шесть раз. Рекорд по количеству побед на Гран-при Канады принадлежит семикратному чемпиону мира немцу Михаэлю Шумахеру, который семь раз становился первым.

При старте на прогревочном круге машина российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята заглохла, из-за чего он отправился на трассу позже остальных. Он был вынужден по ходу прогревочного круга обгонять болиды, идущие впереди, чтобы занять свою 11-ю позицию на старте. Судьи посчитали такой маневр россиянина нарушением правил и дважды наказали его штрафом, после чего он сошел с гонки. Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший также не смог финишировать, вылетев на первом круге.

В общем зачете лидерство сохранил немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, который занял четвертое место в гонке, в его активе 141 очко. Хэмилтон, идущий на втором месте, сократил отставание от лидера до 12 очков (129). Третье место в общем зачете удерживает Боттас (93).

Следующий этап «Формулы-1» — Гран-при Азербайджана — пройдет с 23 по 25 июня.
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