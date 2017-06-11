Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Канады, Квят сошел

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Вторым финишировал его партнер по «Мерседесу» финн Валттери Боттас, третьим стал австралийский пилот «Ред Булл» Даниэль Риккьярдо.

Хэмилтон выиграл третий Гран-при Канады подряд. Всего же британец становился победителем на трассе в Монреале шесть раз. Рекорд по количеству побед на Гран-при Канады принадлежит семикратному чемпиону мира немцу Михаэлю Шумахеру, который семь раз становился первым.

При старте на прогревочном круге машина российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята заглохла, из-за чего он отправился на трассу позже остальных. Он был вынужден по ходу прогревочного круга обгонять болиды, идущие впереди, чтобы занять свою 11-ю позицию на старте. Судьи посчитали такой маневр россиянина нарушением правил и дважды наказали его штрафом, после чего он сошел с гонки. Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший также не смог финишировать, вылетев на первом круге.

В общем зачете лидерство сохранил немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, который занял четвертое место в гонке, в его активе 141 очко. Хэмилтон, идущий на втором месте, сократил отставание от лидера до 12 очков (129). Третье место в общем зачете удерживает Боттас (93).

Следующий этап «Формулы-1» — Гран-при Азербайджана — пройдет с 23 по 25 июня.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">PROVISIONAL CLASSIFICATION <br><br>First <a href="https://twitter.com/MercedesAMGF1">@MercedesAMGF1</a> 1-2 of 2017<br><br>RIC's third straight podium<br><br>And that's only half the story...<a href="https://twitter.com/hashtag/CanadianGP?src=hash">#CanadianGP</a> <a href="https://t.co/vUUHxgUgRQ">pic.twitter.com/vUUHxgUgRQ</a></p>— Formula 1 (@F1) <a href="https://twitter.com/F1/status/873990065634127872">11 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>