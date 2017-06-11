Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Канады, Квят сошел
МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки
Гран-при Канады на трассе в Монреале.
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Вторым финишировал его партнер по «Мерседесу» финн Валттери Боттас, третьим стал австралийский пилот «Ред Булл» Даниэль Риккьярдо.
Хэмилтон выиграл третий
При старте на прогревочном круге машина российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята заглохла,
В общем зачете лидерство сохранил немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, который занял четвертое место в гонке, в его активе 141 очко. Хэмилтон, идущий на втором месте, сократил отставание от лидера до 12 очков (129). Третье место в общем зачете удерживает Боттас (93).
Следующий этап «Формулы-1» —
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