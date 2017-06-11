Российский гонщик «Торо Россо» Квят не добрался до финиша Гран-при Канады «Ф-1»
МОСКВА, 11 июн —
Р-Спорт. Российский гонщик команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят не добрался до финиша Гран-при Канады.
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На 55-м круге россиянин, у которого возникли технические проблемы с болидом уже на старте прогревочного круга, заехал в боксы на
Ранее с дистанции сошел партнер Квята по команде испанец Карлос
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