Российский гонщик «Торо Россо» Квят не добрался до финиша Гран-при Канады «Ф-1»

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На 55-м круге россиянин, у которого возникли технические проблемы с болидом уже на старте прогревочного круга, заехал в боксы на пит-стоп и для отбытия 10-секундного штрафа, а кругом позже сошел с трассы.