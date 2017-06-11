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11 июня 2017, 22:41 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Российский гонщик «Торо Россо» Квят не добрался до финиша Гран-при Канады «Ф-1»

МОСКВА, 11 июн — Р-Спорт. Российский гонщик команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят не добрался до финиша Гран-при Канады.

Российский гонщик команды Формулы-1 <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> не добрался до финиша <nobr>Гран-при </nobr>Канады. Увеличить
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На 55-м круге россиянин, у которого возникли технические проблемы с болидом уже на старте прогревочного круга, заехал в боксы на пит-стоп и для отбытия 10-секундного штрафа, а кругом позже сошел с трассы.

Ранее с дистанции сошел партнер Квята по команде испанец Карлос Сайнс-младший. Гран-при Канады проходит в эти минуты на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале.
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МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Гран-при Канады «Формулы-1» стартует в пятницу в Монреале, немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель постарается упрочить свое лидерство в общем зачете, а «Мерседесу» предстоит защищать свои позиции лучшей команды канадского этапа последних лет.
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