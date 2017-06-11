Льюис Хэмилтон: В «Мерседесе» извлекли урок из ошибок прошлой гонки

«Трасса в Монреале подходящая для меня на протяжении многих лет. Сегодня была очень плотная борьба с «Феррари», они были быстры, впрочем как и на протяжении всего сезона. Я прилагал усилия, у меня тут отличная поддержка, и мне хотелось показать хороший круг.

Мне удалась прекрасная попытка. Я не могу поверить, что все сложилось так. Команда проделала фантастическую работу, извлекла уроки из ошибок прошлой гонки и классно подготовилась к этому этапу", — приводит слова британца Sky Sports.