Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30041178/
11 июня 2017, 1:37 | Авто/мото: Формула-1 | PROСПОРТ - Казахстан

Льюис Хэмилтон: В «Мерседесе» извлекли урок из ошибок прошлой гонки

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу на квалификации Гран-при Канады Формулы-1.

«Трасса в Монреале подходящая для меня на протяжении многих лет. Сегодня была очень плотная борьба с «Феррари», они были быстры, впрочем как и на протяжении всего сезона. Я прилагал усилия, у меня тут отличная поддержка, и мне хотелось показать хороший круг.

Мне удалась прекрасная попытка. Я не могу поверить, что все сложилось так. Команда проделала фантастическую работу, извлекла уроки из ошибок прошлой гонки и классно подготовилась к этому этапу", — приводит слова британца Sky Sports.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»