После квалификации «Гран-при Канады», в которой Квят стал 11-м, а Сайнс — 13-м, испанец, которого возмутили действия россиянина во втором сегменте квалификации, обвинил того в нечестной игре. Так во время самой квалификации Сайнс пожаловался своему инженеру, что «если он не начнет меня уважать, я буду кусаться».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Без комментариев) <a href="https://t.co/Qs8I4D22dP">pic.twitter.com/Qs8I4D22dP</a></p>— Daniil Kvyat (@kvyatofficial) <a href="https://twitter.com/kvyatofficial/status/873649795893784577">10 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>