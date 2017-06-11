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11 июня 2017, 1:24 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Квят — о словах Сайнса: Без комментариев

Пилот «Торо Россо» Даниила Квята не стал комментировать слова своего партнера по команде Карлоса Сайнса.

После квалификации «Гран-при Канады», в которой Квят стал 11-м, а Сайнс — 13-м, испанец, которого возмутили действия россиянина во втором сегменте квалификации, обвинил того в нечестной игре. Так во время самой квалификации Сайнс пожаловался своему инженеру, что «если он не начнет меня уважать, я буду кусаться».
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