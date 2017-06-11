Сайнс-младший: «Торо Россо» не дал нам с Квятом равных шансов
Пилот «Торо Россо» Карлос
Сайнс-младший заявил, что команда играла на руку Даниилу Квяту в квалификации Гран-при Канады, ставя его в слипстрим к испанцу.
«Конечно, я жаловался, ведь ни разу не попал в слипстрим. Интересно, что человек позади меня попадал слипстрим и это был мой напарник. На каждом круге происходило одно и то же. Судя по данным, он на каждом круге отыгрывал
Я не был доволен потому, что нам не давали равных шансов. А когда у тебя отнимают четыре десятых на прямой, ты не будешь доволен. По плану я должен был ехать впереди. Но я ехал впереди четыре сессии.
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