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11 июня 2017, 0:52 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сайнс-младший: «Торо Россо» не дал нам с Квятом равных шансов

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший заявил, что команда играла на руку Даниилу Квяту в квалификации Гран-при Канады, ставя его в слипстрим к испанцу.

«Конечно, я жаловался, ведь ни разу не попал в слипстрим. Интересно, что человек позади меня попадал слипстрим и это был мой напарник. На каждом круге происходило одно и то же. Судя по данным, он на каждом круге отыгрывал три-четыре десятых за счёт чистой скорости.

Я не был доволен потому, что нам не давали равных шансов. А когда у тебя отнимают четыре десятых на прямой, ты не будешь доволен. По плану я должен был ехать впереди. Но я ехал впереди четыре сессии. По-моему, это нечестно, — цитирует Сайнса Motorsport Week.
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