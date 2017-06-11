Хэмилтону подарили один из шлемов Айртона Сенны

Для пилота «Мерседеса» эта победа стала 65 в квалификациях, таким образом он по этому показателю догнал легендарного Айртона Сенну.

В связи с этим семья бразильца подарила Хэмилтону один из его шлемов, сообщает Sky Sports.

Позже пилот «Мерседеса» разместил на своей странице в «Инстаграм» соответствующий пост, сопроводив его следующим комментарием.

«Я не могу поверить в то, что случилось. Господь — велик. Моя самая дикая мечта сбылась, я так благодарен за это. Спасибо семье Сенне за этот невероятный подарок. Шлем моего героя. Спасибо моей команде, которая помога мне достичь этого, я ценю ваш тяжёлый труд. Теперь настал черёд сосредоточиться на завтрашнем дне», — завершил Хэмилтон.