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11 июня 2017, 0:23 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтону подарили один из шлемов Айртона Сенны

Британец Льюис Хэмилтон завоевал поул на Гран-при Канады Формулы-1.

Для пилота «Мерседеса» эта победа стала 65 в квалификациях, таким образом он по этому показателю догнал легендарного Айртона Сенну.

В связи с этим семья бразильца подарила Хэмилтону один из его шлемов, сообщает Sky Sports.

Позже пилот «Мерседеса» разместил на своей странице в «Инстаграм» соответствующий пост, сопроводив его следующим комментарием.

«Я не могу поверить в то, что случилось. Господь — велик. Моя самая дикая мечта сбылась, я так благодарен за это. Спасибо семье Сенне за этот невероятный подарок. Шлем моего героя. Спасибо моей команде, которая помога мне достичь этого, я ценю ваш тяжёлый труд. Теперь настал черёд сосредоточиться на завтрашнем дне», — завершил Хэмилтон.
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