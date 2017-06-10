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10 июня 2017, 23:25 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят: Жаль, что потерял три минуты на мостике ФИА

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал квалификацию Гран-при Канады, по итогам которой ему удалось показать одиннадцатый результат.

«Я не думаю, что 11-е место плохое для старта. Но жаль, что я потерял три минуты на мостике ФИА, из-за этого я упустил возможность проехать два быстрых круга, а в первой попытке шины были всё ещё очень холодные. К тому же у меня был прокол после того как я задел стену.

Если бы не все эти факторы, то мой круг мог бы быть и лучше. Но я не переживаю, нам нужно делать нашу работу, и, надеюсь, мы будем бороться за очки, — приводит слова россиянина официальный сайт «Торо Россо».
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