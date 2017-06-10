Квят: Жаль, что потерял три минуты на мостике ФИА
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал квалификацию
Гран-при Канады, по итогам которой ему удалось показать одиннадцатый результат.
«Я не думаю, что 11-е место плохое для старта. Но жаль, что я потерял три минуты на мостике ФИА,
Если бы не все эти факторы, то мой круг мог бы быть и лучше. Но я не переживаю, нам нужно делать нашу работу, и, надеюсь, мы будем бороться за очки, — приводит слова россиянина официальный сайт «Торо Россо».
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