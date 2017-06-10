Хэмилтон догнал Сенну по количеству поулов в карьере

После сегодняшнего успеха у Хэмилтона в общей сложности насчитывается 65 поулов в карьере, рекордсменом по этому показателю является семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер — 68 побед.

Отметим, что в топ-10 пилотов по количеству завоеванных поулов, кроме Хэмилтона, присутствует лишь один действующий гонщик — лидер нынешнего чемпионата Себастьян Феттель (47).