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10 июня 2017, 21:58 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон догнал Сенну по количеству поулов в карьере

Британский пилот «Макларена» Льюис Хэмилтон, завоевавший на Гран-при Канады поул, сравнялся по количеству побед в квалификациях с трёхкратным чемпионом мира Айртоном Сенной.

После сегодняшнего успеха у Хэмилтона в общей сложности насчитывается 65 поулов в карьере, рекордсменом по этому показателю является семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер — 68 побед.

Отметим, что в топ-10 пилотов по количеству завоеванных поулов, кроме Хэмилтона, присутствует лишь один действующий гонщик — лидер нынешнего чемпионата Себастьян Феттель (47).
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