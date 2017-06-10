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10 июня 2017, 21:10 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Канады, Квят — 11-й

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Канады, установив новый рекорд трассы, второе место занял лидер чемпионата — Себастьян Феттель.

Пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон выиграл квалификацию <nobr>Гран-при </nobr>Канады установив новый рекорд трассы второе место занял лидер чемпионата — Себастьян <span class=error>Феттель</span>. Увеличить
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Тройку лидеров замкнул Валттери Боттас.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 11-е место.

Гран-при Канады. Квалификация.

Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1:11,459
Себастьян Феттель («Феррари»)
Валттери Боттас («Мерседес»)
Кими Райкконен («Феррари»)
Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
Фелипе Масса («Уильямс»)
Серхио Перес («Форс Индия»)
Эстебан Окон («Форс Индия»)
Нико Хюлькенберг («Рено»)
Даниил Квят («Торо Россо») 1:13,690
Фернандо Алонсо («Макларен») 1:13,693
Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») 1:13,756
Ромен Грожан («Хаас») 1:13,839
Джолион Палмер («Рено») 1:14,293
Стоффель Вандорн («Макларен») 1:14,182
Лэнс Стролл («Уильямс) 1:14,209
Кевин Магнуссен («Хаас») 1:14,318
Маркус Эрикссон («Заубер») 1:14,495
Паскаль Верляйн («Заубер») 1:14,810.
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