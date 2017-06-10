Формула-1 впервые показала брифинг гонщиков перед Гран-при

Подобная видеозапись впервые продемонстрирована за последние 20 лет.

Брифингом руководит гоночный директор Ф1 Чарли Уайтинг, а в его ходе пилоты задают ему вопросы. Сперва Уайтинг предложил пилотам задать вопросы о Гран-при Испании. На что Ромен Грожан попросил прокомментировать эпизод когда Хэмилтон срезал первый поворот во избежания столкновения с выезжающим после пит-стопа Феттелем. По словам Уайтинга британец тогда не нарушал правил.

В дальнейшем гонщики задавали вопросы о гонке в Монако. В частности Макс Ферстаппен высказал озабоченность высотой бордюра в районе одного из поворотов, а Фелипе Масса подхватил данную тему, начав обсуждение о скорости прохождения тех или иных поворотов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">WATCH: For the first time in two decades, we have footage from an <a href="https://twitter.com/fia">@FIA</a> Driver Briefing. Go inside the <a href="https://twitter.com/hashtag/MonacoGP?src=hash">#MonacoGP</a> briefing here! <a href="https://t.co/z7GqShcOjb">pic.twitter.com/z7GqShcOjb</a></p>— Formula 1 (@F1) <a href="https://twitter.com/F1/status/873448467888091136">10 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>