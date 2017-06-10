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https://sport.mail.ru/news/formula1/30040144/
10 июня 2017, 20:39 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Формула-1 впервые показала брифинг гонщиков перед Гран-при

Официальная страница чемпионата Формулы-1 в «Твиттере» представила ролик, на котором запечатлён брифинг гонщиков перед Гран-при Монако.

Подобная видеозапись впервые продемонстрирована за последние 20 лет.

Брифингом руководит гоночный директор Ф1 Чарли Уайтинг, а в его ходе пилоты задают ему вопросы. Сперва Уайтинг предложил пилотам задать вопросы о Гран-при Испании. На что Ромен Грожан попросил прокомментировать эпизод когда Хэмилтон срезал первый поворот во избежания столкновения с выезжающим после пит-стопа Феттелем. По словам Уайтинга британец тогда не нарушал правил.

В дальнейшем гонщики задавали вопросы о гонке в Монако. В частности Макс Ферстаппен высказал озабоченность высотой бордюра в районе одного из поворотов, а Фелипе Масса подхватил данную тему, начав обсуждение о скорости прохождения тех или иных поворотов.
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