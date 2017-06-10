Формула-1 впервые показала брифинг гонщиков перед Гран-при
Официальная страница чемпионата Формулы-1 в «Твиттере» представила ролик, на котором запечатлён брифинг гонщиков перед
Гран-при Монако.
Подобная видеозапись впервые продемонстрирована за последние 20 лет.
Брифингом руководит гоночный директор Ф1 Чарли Уайтинг, а в его ходе пилоты задают ему вопросы. Сперва Уайтинг предложил пилотам задать вопросы о
В дальнейшем гонщики задавали вопросы о гонке в Монако. В частности Макс Ферстаппен высказал озабоченность высотой бордюра в районе одного из поворотов, а Фелипе Масса подхватил данную тему, начав обсуждение о скорости прохождения тех или иных поворотов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter