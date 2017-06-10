Зак Браун: «Макларен» через несколько лет может прийти в «Индикар»

«Это был прекрасный опыт, он оставил нам приятный привкус. Шансы на то, что мы вернемся на «Инди 500″, выше, чем на то, что не вернемся. Что до полного сезона в IndyCar, чтобы сделать все правильно, нам пришлось бы принять решение сейчас, но мы такое даже не обсуждаем, что уж говорить о решении. Выступление «Макларена» в Северной Америке стало бы приятным дополнением к Формуле-1, у которой там мало гонок. Но не сейчас. Думаю, через несколько лет», — цитирует Брауна Motorsport.

Напомним, что гонщик «Макларен» Фернандо Алонсо в конце мая принял участие в гонке «Инди 500». Испанец сошел за 20 кругов до клетчатого флага.