Зак Браун: «Макларен» через несколько лет может прийти в «Индикар»
Исполнительный директор команды «Макларен» Зак Браун заявил, что британская команда через несколько лет может начать выступать в IndyCar на полноценной основе.
«Это был прекрасный опыт, он оставил нам приятный привкус. Шансы на то, что мы вернемся на «Инди 500″, выше, чем на то, что не вернемся. Что до полного сезона в IndyCar, чтобы сделать все правильно, нам пришлось бы принять решение сейчас, но мы такое даже не обсуждаем, что уж говорить о решении. Выступление «Макларена» в Северной Америке стало бы приятным дополнением к Формуле-1, у которой там мало гонок. Но не сейчас. Думаю, через несколько лет», — цитирует Брауна Motorsport.
Напомним, что гонщик «Макларен» Фернандо Алонсо в конце мая принял участие в гонке «Инди 500». Испанец сошел за 20 кругов до клетчатого флага.
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