Феттель — лучший на заключительной тренировке Формулы-1 в Канаде, Квят — 11-й
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучший результат на третьей тренировке Формулы-1
Гран-при Канады, второе время удалось продемонстрировать партнёру Феттеля по команде — Кими Райкконену, третье время — у Льюиса Хэмилтона.
Россиянин Даниил Квят показал 11-й результат.
Формула-1.
Себастьян Феттель («Феррари») — 1:12,572
Кими Райкконен («Феррари») +0,292
Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,354
Макс Фертсаппен («Ред Булл») +0,393
Валттери Боттас («Мерседес») +0,638
Нико Хюлькенберг («Рено) +0,921
Фелипе Масса («Уильямс») +0,955
Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,973
Эстебан Окон («Форс Индия») +1,063
Карлос
Даниил Квят («Торо Россо») +1,216
Фернандо Алонсо («Макларен») +1,313
Серхио Перес («Форс Индия») +1,384
Лэнс Стролл («Уильямс») +1,422
Ромен Грожан («Хаас») +1,530
Джолион Палмер («Рено») +1,656
Стоффель Вандорн («Макларен») +1,820
Кевин Магнуссен («Хаас») +1,837
Маркус Эрикссон («Заубер») +2,311
Паскаль Верляйн («Заубер») +2,393.
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