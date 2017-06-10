Квят: Если всё останется так же комфортно, нет причин покидать «Торо Россо»
Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от
Гран-при Канады, а также рассказал об особенностях болида и планах на следующий год.
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Даниил Квят в нынешнем сезоне показывает приличную скорость, однако очень часто в дело вмешиваются проблемы, не зависящие от него самого. Гонщик «Торо Россо» спокойно воспринимает ситуацию, отмечая, что подобные моменты не влияют на его уверенность в собственных силах. Корреспондент «Чемпионата» встретился с Квятом после окончания свободных заездов в пятницу, где пилот оба раза попал в десятку сильнейших.
«Трасса в Монреале была очень скользкой в этот раз»
— Даниил, в этом году погода в Монреале значительно более тёплая и солнечная по сравнению с прошлой гонкой. Как это повлияет на поведение болида во время
— Конечно, это значительно повлияет на работу болида. Температура воздуха напрямую воздействует на то, как быстро прогревается резина. В то же время при более тёплой погоде надо гораздо внимательнее следить за тем, чтобы шины в конечном итоге не перегрелись. Эти параметры мы обязательно примем во внимание в субботу и воскресенье.
— Вы завершили обе части свободных заездов в первой десятке. Довольны тем, как прошла пятница?
— Свободные заезды прошли довольно гладко, поэтому нашей целью на оставшуюся часть
— Показалось, что в эту пятницу в Канаде было больше разворотов и вылетов, чем обычно. С чем это связано?
— Соглашусь, что трасса была очень скользкой в этот раз. В Канаде вообще это довольно типичная ситуация для пятницы, потому что автодром не проводит большого количества гонок. Траектории долгое время вообще не было, очень грязный асфальт. Как только вы на доли секунды выезжаете за пределы трассы, то теряете очень много времени и рискуете вылетом.
— Многие любят
— Практически на каждой трассе и в каждом городе есть
— Когда вы находите время, чтобы осмотреться в городе проведения
— Обычно это происходит в день прилёта в начале или середине недели, когда нам необходимо адаптироваться к часовому поясу. Тогда можно выйти и посмотреть, что происходит в городе. Конечно, я знаю, что здесь играет легендарная команда «Монреаль Канадиенс». Стараюсь следить за хоккеем по возможности, знаю, что сейчас идёт финал Кубка Стэнли. Мне нравится смотреть хоккей, но, к сожалению, не часто удаётся найти для этого время.
«Не надо вообще никак реагировать на невезение»
— Российские болельщики считают, что в этом сезоне вас преследует
— Вообще никак не реагировать! Это будет лучшим ответом на такие моменты, потому вы уже никак не можете повлиять на это. Надо просто продолжать работать, и результат обязательно придёт.
— Руководство «Торо Россо» недавно отмечало, что хотело бы сохранить вас и на следующий год. Вы, в свою очередь, также ответили взаимностью команде. Почему вам настолько комфортно здесь?
— Мне действительно очень нравится выступать за «Торо Россо». Я уже давно здесь гоняюсь и всегда чувствую себя максимально комфортно внутри команды. Если надо поговорить о
— Вы говорили про капризы машины в нынешнем сезоне. Удалось к этому моменту разобраться, почему болид ведёт себя сегодня так, а завтра совершенно
— Машина Формулы-1 — это очень сложная техническая вещь, поэтому малейшая деталь может кардинально изменить поведение болида в разные дни. Так что необходимо внимательно следить за всеми деталями, чтобы они правильно работали. В начале сезона всё было хорошо, Бахрейн и Китай прошли неплохо с этой точки зрения, а потом начались проблемы. Мы пытались найти дополнительную скорость, но это не всегда получалось. Иногда надо сделать несколько шагов назад, чтобы добиться прогресса в будущем.
«В Канаде всегда надо атаковать на пределе»
— Понятно, что в Канаде значительную роль играет мотор. Удалось оценить его работу на свободных заездах?
— В пятницу довольно сложно понять, насколько хорошо работает мотор. В Канаде помимо мотора надо хорошо тормозить, чтобы иметь возможность набрать скорость на выходе из поворота. Это тоже влияет на показатели максимальной скорости и общей работы силовой установки.
— Как найти оптимальный баланс в квалификации между агрессивной атакой поворотов и нахождение на безопасном отдалении от стены?
— Всегда нужно атаковать на пределе, если вы хотите показать результат. Надо быть максимально близко от стены, чтобы добиться приличного времени в квалификации. Баланс будет очень важен. В Монако мы частенько касались стены, в Канаде это касание тоже допустимо, но оно должно быть минимальным. Если немного чиркануть стену, то будет нормально.
— Есть ли у вас цель на оставшуюся часть сезона?
— В этом плане у меня нет никаких целей и ожиданий. Я просто вожу машину и стараюсь делать это как можно лучше.
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