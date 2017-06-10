Квят: Если всё останется так же комфортно, нет причин покидать «Торо Россо»

Даниил Квят в нынешнем сезоне показывает приличную скорость, однако очень часто в дело вмешиваются проблемы, не зависящие от него самого. Гонщик «Торо Россо» спокойно воспринимает ситуацию, отмечая, что подобные моменты не влияют на его уверенность в собственных силах. Корреспондент «Чемпионата» встретился с Квятом после окончания свободных заездов в пятницу, где пилот оба раза попал в десятку сильнейших.

«Трасса в Монреале была очень скользкой в этот раз»

— Даниил, в этом году погода в Монреале значительно более тёплая и солнечная по сравнению с прошлой гонкой. Как это повлияет на поведение болида во время Гран-при?

— Конечно, это значительно повлияет на работу болида. Температура воздуха напрямую воздействует на то, как быстро прогревается резина. В то же время при более тёплой погоде надо гораздо внимательнее следить за тем, чтобы шины в конечном итоге не перегрелись. Эти параметры мы обязательно примем во внимание в субботу и воскресенье.

— Вы завершили обе части свободных заездов в первой десятке. Довольны тем, как прошла пятница?

— Свободные заезды прошли довольно гладко, поэтому нашей целью на оставшуюся часть уик-энда будет остаться там, где мы сейчас находимся. Не знаю, можно ли информацию, полученную в пятницу, полностью перенести на субботу и воскресенье. Думаю, что процентов на 50, не больше. Дело в том, что вы не можете знать, по каким программам работали другие команды. Обычно все пробуют длинные заезды в пятницу, так что общую картину всё-таки можно понять, но полноценные выводы сделать сложно.



— Показалось, что в эту пятницу в Канаде было больше разворотов и вылетов, чем обычно. С чем это связано?

— Соглашусь, что трасса была очень скользкой в этот раз. В Канаде вообще это довольно типичная ситуация для пятницы, потому что автодром не проводит большого количества гонок. Траектории долгое время вообще не было, очень грязный асфальт. Как только вы на доли секунды выезжаете за пределы трассы, то теряете очень много времени и рискуете вылетом.



— Многие любят уик-энд в Монреале за особенную атмосферу, царящую в городе в дни Гран-при. В чём, на ваш взгляд, притягательность этой гонки?

— Практически на каждой трассе и в каждом городе есть что-то особенное и интересное. Монреаль помимо очевидных преимуществ берет ещё и тем, что в Северной Америке очень мало гонок, поэтому здесь совершенно другие ощущения. Мне очень нравится Монреаль, отличный город, хорошая еда.

Цитата «Монреаль помимо очевидных преимуществ берет ещё и тем, что в Северной Америке очень мало гонок, поэтому здесь совершенно другие ощущения.

— Когда вы находите время, чтобы осмотреться в городе проведения Гран-при?

— Обычно это происходит в день прилёта в начале или середине недели, когда нам необходимо адаптироваться к часовому поясу. Тогда можно выйти и посмотреть, что происходит в городе. Конечно, я знаю, что здесь играет легендарная команда «Монреаль Канадиенс». Стараюсь следить за хоккеем по возможности, знаю, что сейчас идёт финал Кубка Стэнли. Мне нравится смотреть хоккей, но, к сожалению, не часто удаётся найти для этого время.

«Не надо вообще никак реагировать на невезение»

— Российские болельщики считают, что в этом сезоне вас преследует какое-то невезение. Чистая скорость есть практически на каждом этапе, но очень часто случаются какие-то непредвиденные обстоятельства. Как на это правильно реагировать?

— Вообще никак не реагировать! Это будет лучшим ответом на такие моменты, потому вы уже никак не можете повлиять на это. Надо просто продолжать работать, и результат обязательно придёт.



— Руководство «Торо Россо» недавно отмечало, что хотело бы сохранить вас и на следующий год. Вы, в свою очередь, также ответили взаимностью команде. Почему вам настолько комфортно здесь?

— Мне действительно очень нравится выступать за «Торо Россо». Я уже давно здесь гоняюсь и всегда чувствую себя максимально комфортно внутри команды. Если надо поговорить о чём-то, мы всегда садимся и обсуждаем различные моменты, думаем, как лучше поступить. Естественно, надо смотреть по сторонам, но если всё останется так же комфортно до конца сезона, я не вижу причин покидать «Торо Россо».

Цитата Мне действительно очень нравится выступать за «Торо Россо».

— Вы говорили про капризы машины в нынешнем сезоне. Удалось к этому моменту разобраться, почему болид ведёт себя сегодня так, а завтра совершенно по-другому?

— Машина Формулы-1 — это очень сложная техническая вещь, поэтому малейшая деталь может кардинально изменить поведение болида в разные дни. Так что необходимо внимательно следить за всеми деталями, чтобы они правильно работали. В начале сезона всё было хорошо, Бахрейн и Китай прошли неплохо с этой точки зрения, а потом начались проблемы. Мы пытались найти дополнительную скорость, но это не всегда получалось. Иногда надо сделать несколько шагов назад, чтобы добиться прогресса в будущем.

«В Канаде всегда надо атаковать на пределе»

— Понятно, что в Канаде значительную роль играет мотор. Удалось оценить его работу на свободных заездах?

— В пятницу довольно сложно понять, насколько хорошо работает мотор. В Канаде помимо мотора надо хорошо тормозить, чтобы иметь возможность набрать скорость на выходе из поворота. Это тоже влияет на показатели максимальной скорости и общей работы силовой установки.



— Как найти оптимальный баланс в квалификации между агрессивной атакой поворотов и нахождение на безопасном отдалении от стены?

— Всегда нужно атаковать на пределе, если вы хотите показать результат. Надо быть максимально близко от стены, чтобы добиться приличного времени в квалификации. Баланс будет очень важен. В Монако мы частенько касались стены, в Канаде это касание тоже допустимо, но оно должно быть минимальным. Если немного чиркануть стену, то будет нормально.

Цитата Я просто вожу машину и стараюсь делать это как можно лучше.

— Есть ли у вас цель на оставшуюся часть сезона?

— В этом плане у меня нет никаких целей и ожиданий. Я просто вожу машину и стараюсь делать это как можно лучше.