Хэмилтон: Пока у меня ощущение, что мы слегка отстаём от «Феррари»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался доволен пятничной свободной практикой
Гран-при Канады, по итогам которой показал второе время на круге.
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Видимо, что-то случилось...
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«Это был довольно хороший первый день для команды. “Феррари” здесь выглядят быстрыми, и результаты показывают это. Сейчас борьба впереди суперплотная. У меня ощущение, что мы слегка позади красных машин на ранней стадии
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