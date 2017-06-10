Хэмилтон: Пока у меня ощущение, что мы слегка отстаём от «Феррари»

«Это был довольно хороший первый день для команды. “Феррари” здесь выглядят быстрыми, и результаты показывают это. Сейчас борьба впереди суперплотная. У меня ощущение, что мы слегка позади красных машин на ранней стадии уик-энда, но мы будем максимально работать, чтобы сократить отставание перед квалификацией. После сложного уик-энда в Монако главное, что ощущения от нашей машины в Монреале намного лучше», — приводит слова Хэмилтона GPUpdate.