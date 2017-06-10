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10 июня 2017, 0:47 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: Пока у меня ощущение, что мы слегка отстаём от «Феррари»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался доволен пятничной свободной практикой Гран-при Канады, по итогам которой показал второе время на круге.

Пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон остался доволен пятничной свободной практикой <nobr>Гран-при </nobr>Канады по итогам которой показал второе время на круге. Увеличить
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«Это был довольно хороший первый день для команды. “Феррари” здесь выглядят быстрыми, и результаты показывают это. Сейчас борьба впереди суперплотная. У меня ощущение, что мы слегка позади красных машин на ранней стадии уик-энда, но мы будем максимально работать, чтобы сократить отставание перед квалификацией. После сложного уик-энда в Монако главное, что ощущения от нашей машины в Монреале намного лучше», — приводит слова Хэмилтона GPUpdate.
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