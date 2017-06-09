Карлос Сайнс: Интерес «Феррари» приятен, но я надеюсь оказаться в «Ред Булле»

— Это приятно, поскольку в списке интересов «Феррари» хотел бы оказаться каждый, — цитирует Sky Italia Сайнса. — Но я многим обязан «Ред Буллу». Для всех хороших гонщиков места в «Формуле-1» не хватит. Пока я пилот «Торо Россо». Не теряю надежду на то, что однажды окажусь в «Ред Булле». О следующем сезоне пока не думаю, еще слишком рано. Но все возможности открыты. Пока могу сказать, что мне здесь все нравится.