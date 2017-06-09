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9 июня 2017, 23:27 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Карлос Сайнс: Интерес «Феррари» приятен, но я надеюсь оказаться в «Ред Булле»

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс признался, что ему льстят слухи об интересе со стороны «Феррари». При этом испанец подчеркнул, что лоялен «Ред Буллу».

Пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> <span class=error>Карлос</span> <span class=error>Сайнс</span> признался что ему льстят слухи об интересе со стороны <span class=error>Феррари</span>. Увеличить
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— Это приятно, поскольку в списке интересов «Феррари» хотел бы оказаться каждый, — цитирует Sky Italia Сайнса. — Но я многим обязан «Ред Буллу». Для всех хороших гонщиков места в «Формуле-1» не хватит. Пока я пилот «Торо Россо». Не теряю надежду на то, что однажды окажусь в «Ред Булле». О следующем сезоне пока не думаю, еще слишком рано. Но все возможности открыты. Пока могу сказать, что мне здесь все нравится.
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