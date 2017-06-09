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9 июня 2017, 23:24 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сироткин: Не хочу влезать в политические игры за спиной Палмера

Российский гонщик «Рено» Сергей Сироткин поделился мнением относительно слухов по поводу возможной замены основного пилота команды Джолиона Палмера, который в первой трети сезона не показывает высоких результатов.

Российский гонщик Рено Сергей <span class=error>Сироткин</span> поделился мнением относительно слухов по поводу возможной замены основного пилота команды <span class=error>Джолиона</span> <span class=error>Палмера</span> который в первой трети сезона не показывает высоких результатов. Увеличить
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«Я стараюсь не реагировать на слухи и разговоры на этот счёт. Если каждый раз думать об этом, то можно свихнуться. Сколько раз уже такое было в Формуле-1, когда гонщиков меняли по ходу сезона. Я сейчас говорю не конкретно про нашу команду, а в целом о ситуации в пелотоне.

К сожалению, Джолион выступает не лучшим образом и не показывает результатов, на которые способна машина, но он тоже работает и старается прогрессировать. Со своей стороны не хотел бы плохо о нём отзываться и влезать в какие-то политические игры за спиной Палмера. Мы делаем свою работу, и я думаю, что команда сама видит всю ситуацию, — передаёт слова Сироткина корреспондент «Чемпионата» Николай Беленикин.
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