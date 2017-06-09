Сироткин: Не хочу влезать в политические игры за спиной Палмера
Российский гонщик «Рено» Сергей Сироткин поделился мнением относительно слухов по поводу возможной замены основного пилота команды Джолиона Палмера, который в первой трети сезона не показывает высоких результатов.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я стараюсь не реагировать на слухи и разговоры на этот счёт. Если каждый раз думать об этом, то можно свихнуться. Сколько раз уже такое было в Формуле-1, когда гонщиков меняли по ходу сезона. Я сейчас говорю не конкретно про нашу команду, а в целом о ситуации в пелотоне.
К сожалению, Джолион выступает не лучшим образом и не показывает результатов, на которые способна машина, но он тоже работает и старается прогрессировать. Со своей стороны не хотел бы плохо о нём отзываться и влезать в
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