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9 июня 2017, 23:15 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Райкконен стал лучшим во второй практике «Ф-1» на Гран-при Канады, Квят — девятый

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт. Финский пилот «Феррари» Кими Райкконен показал лучшее время во второй сессии свободных заездов на седьмом этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Канады, который проходит в Монреале.

Финский пилот Феррари Кими Райкконен показал лучшее время во второй сессии свободных заездов на седьмом этапе чемпионата Формулы-1 — Гран-при Канады который проходит в Монреале. Увеличить
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В пятницу чемпион мира 2007 года проехал один из своих кругов за 1 минуту 12,935 секунды. Вторым стал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (+0,215). Третье время у немца Себастьяна Феттеля из «Феррари» (+0,265).

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал девятое время (+1,526), его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший стал 13-м (+1,686).

Третья сессия свободных заездов и квалификация пройдут в субботу.
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