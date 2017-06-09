Райкконен стал лучшим во второй практике «Ф-1» на Гран-при Канады, Квят — девятый
МОСКВА, 9 июн —
Р-Спорт. Финский пилот «Феррари» Кими Райкконен показал лучшее время во второй сессии свободных заездов на седьмом этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Канады, который проходит в Монреале.
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В пятницу чемпион мира 2007 года проехал один из своих кругов за 1 минуту 12,935 секунды. Вторым стал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (+0,215). Третье время у немца Себастьяна Феттеля из «Феррари» (+0,265).
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал девятое время (+1,526), его партнер по команде испанец Карлос
Третья сессия свободных заездов и квалификация пройдут в субботу.
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