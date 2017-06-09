Хэмилтон стал лучшим в первой практике «Ф-1» на Гран-при Канады, Квят — десятый
МОСКВА, 9 июн —
Р-Спорт. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на седьмом этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Канады, который проходит в Монреале.
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В пятницу трехкратный чемпион мира проехал один из своих кругов за 1 минуту 13,809 секунды. Вторым стал немец Себастьян Феттель из «Феррари» (+0,198), третьим — финский гонщик «Мерседеса» Вальттери Боттас (+0,237).
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят (+1,849) показал десятое время, его партнер по команде испанец Карлос
Вторая сессия свободных заездов пройдет позднее в пятницу.
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