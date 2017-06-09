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9 июня 2017, 20:04 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Хэмилтон стал лучшим в первой практике «Ф-1» на Гран-при Канады, Квят — десятый

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на седьмом этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Канады, который проходит в Монреале.

Британский пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на седьмом этапе чемпионата Формулы-1 — <nobr>Гран-при </nobr>Канады который проходит в Монреале. Увеличить
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В пятницу трехкратный чемпион мира проехал один из своих кругов за 1 минуту 13,809 секунды. Вторым стал немец Себастьян Феттель из «Феррари» (+0,198), третьим — финский гонщик «Мерседеса» Вальттери Боттас (+0,237).

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят (+1,849) показал десятое время, его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший быстрого круга не проехал из-за поломки автомобиля.

Вторая сессия свободных заездов пройдет позднее в пятницу.
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Кто за победой, а Квят — за сиропом: Гран-при Канады стартует в Монреале

Кто за победой, а Квят — за сиропом: Гран-при Канады стартует в Монреале

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Гран-при Канады «Формулы-1» стартует в пятницу в Монреале, немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель постарается упрочить свое лидерство в общем зачете, а «Мерседесу» предстоит защищать свои позиции лучшей команды канадского этапа последних лет.
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