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В пятницу трехкратный чемпион мира проехал один из своих кругов за 1 минуту 13,809 секунды. Вторым стал немец Себастьян Феттель из «Феррари» (+0,198), третьим — финский гонщик «Мерседеса» Вальттери Боттас (+0,237).

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят (+1,849) показал десятое время, его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший быстрого круга не проехал из-за поломки автомобиля.

Вторая сессия свободных заездов пройдет позднее в пятницу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF FP1)<a href="https://twitter.com/MercedesAMGF1">@MercedesAMGF1</a> edge <a href="https://twitter.com/ScuderiaFerrari">@ScuderiaFerrari</a> <a href="https://twitter.com/ForceIndiaF1">@ForceIndiaF1</a> impress again<a href="https://twitter.com/hashtag/CanadianGP?src=hash">#CanadianGP</a> ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/FP1?src=hash">#FP1</a> <a href="https://t.co/T6IDFPyjuE">pic.twitter.com/T6IDFPyjuE</a></p>— Formula 1 (@F1) <a href="https://twitter.com/F1/status/873202183633764352">9 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>