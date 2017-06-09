Организаторы Гран-при Канады продлили соглашение с Формулой-1 до 2029 года

Ожидается, что местные власти в связи с этим инвестируют в Гран-при $ 100 млн. Соглашение предусматривает затраты в размере $ 48 млн для построения нового паддока перед Гран-при 2019 года.

Официально о новом контракте будет объявлено на выходных, в церемонии примут участие не только представители местных властей, но и руководство Формулы-1 в лице Чейза Кэри, Росса Брауна и Шона Братчеса.