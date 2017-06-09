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https://sport.mail.ru/news/formula1/30033137/
9 июня 2017, 18:21 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Организаторы Гран-при Канады продлили соглашение с Формулой-1 до 2029 года

Гран-при Канады останется в календаре чемпионата мира Формулы-1 как минимум до 2029 года, об этом сообщает PaddockTalk. Организаторы гонки в Монреале продлили действующее соглашение с руководством Королевских гонок, которое ранее было заключено до 2025 года.

Ожидается, что местные власти в связи с этим инвестируют в Гран-при $ 100 млн. Соглашение предусматривает затраты в размере $ 48 млн для построения нового паддока перед Гран-при 2019 года.

Официально о новом контракте будет объявлено на выходных, в церемонии примут участие не только представители местных властей, но и руководство Формулы-1 в лице Чейза Кэри, Росса Брауна и Шона Братчеса.
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