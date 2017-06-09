Организаторы Гран-при Канады продлили соглашение с Формулой-1 до 2029 года
Гран-при Канады останется в календаре чемпионата мира Формулы-1 как минимум до 2029 года, об этом сообщает PaddockTalk. Организаторы гонки в Монреале продлили действующее соглашение с руководством Королевских гонок, которое ранее было заключено до 2025 года.
Ожидается, что местные власти в связи с этим инвестируют в
Официально о новом контракте будет объявлено на выходных, в церемонии примут участие не только представители местных властей, но и руководство Формулы-1 в лице Чейза Кэри, Росса Брауна и Шона Братчеса.
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