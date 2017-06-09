Лидерство «Феррари», угрозы Алонсо и другие интриги Гран-при Канады
Чем продолжится борьба Льюиса и Себа, в каком настроении в кокпит «Макларена» вернётся Алонсо и как перед родными трибунами выступит Стролл?
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В чью сторону качнётся маятник в эти выходные, сможет ли Хэмилтон перехватить инициативу у Феттеля и другие интриги
Сохранит ли «Феррари» преимущество?
Три последние
Льюис Хэмилтон постепенно отстал от Себастьяна Феттеля на 25 очков, а «Мерседес» по итогам предыдущего
«Ред Булл» в этот
Как сказал Хэмилтон, перед стартом
Шестая победа Льюиса в Монреале?
Если обновления «Мерседеса» сработают и W08 сможет на равных сражаться с «Феррари», то главным претендентом на победу станет именно Хэмилтон. Он превосходно знает эту трассу и знает, что может быть здесь на голову сильнее соперников. Однако, как показывает этот сезон, если в поисках оптимальных регулировок команда пойдёт в ошибочном направлении, исправить ситуацию шансов может и не быть.
Второй год подряд Льюис приезжает в Монреаль, проигрывая своему сопернику в борьбе за титул более двадцати очков. Тогда он смог отыграться в Канаде и сократить отставание, хотя это и не помогло завоевать титул. В этом году ему тоже пора отыгрываться — Ники Лауда уже считает Феттеля главным претендентом на чемпионство.
Алонсо надоело. Что он будет делать дальше?
Американский вояж Фернандо Алонсо завершился досрочно — за 50 из «500 миль Индианаполиса», однако в те 27 кругов, которые испанец лидировал, он вспомнил что такое бороться за победы. В конце июля исполнится ровно три года, как Алонсо не лидировал в Формуле-1 — ни разу со времён возвращения в «Макларен» Фернандо не сражался среди лидеров.
«Мы должны побеждать, — заявил испанец в четверг. — Если мы выиграем гонку к сентябрю или типа того, я приму решение и останусь. Мы уже три года в такой ситуации —
Фактически Алонсо выставил команде ультиматум. У «Макларен-Хонды» очевидно нет шансов тягаться в этом году за победы, разве что на
Ранее испанец заявлял, что свободных мест на будущий год нет только в «Ред Булл», однако «Феррари» и «Мерседес» тоже пока не демонстрировали явных признаков пригласить Алонсо. И
Когда покажет прогресс «Рено»?
После явно более сильного начала сезона, чем год назад, в Энстоуне были полны оптимизма, однако пока воплотить достигнутый прогресс в очки удаётся не слишком хорошо. Первые гонки показали, что у машины есть проблема с износом резины, но её решили новым передним антикрылом, затем инженеры внедрили новое заднее, и восемь очков в Барселоне стали Энстоуну хорошей наградой. Однако в Монако Хюлькенберг и Палмер снова не пробились в десятку.
По итогам шести гонок сезона у «Рено» 14 очков — по 2⅓ за гонку. Даже «Макларен» и «Торо Россо» в прошлом году набирали больше. Нынешнее седьмое место в Кубке конструкторов очевидно не соответствует амбициям Карлоса Гона и его компании. Уже две квалификации подряд «Рено» оказывается позади лучших пилотов «Форс Индия» и «Торо Россо», и Энстоун
Блеснёт ли Стролл при домашних трибунах?
Если в эти выходные Лэнс Стролл выиграет свой домашний
В последние недели Стролл подвергается жёсткой критике, в то время как самому Лэнсу приходится отбиваться от ярлыка
Попав в «Большие призы» после титула в Формуле-3, Стролл оказался под гигантским прессингом, и в этом плане миллионы его папы могут сыграть с молодым спортсменом злую шутку. Дебютный домашний
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Синоптики в этот
9 июня, пятница: облачно, вероятность осадков — 12%, ветер — 2 м/с, 21 °C.
10 июня, суббота: преимущественно солнечно, без осадков, ветер — 2 м/с, 24 °C.
11 июня, воскресенье: переменная облачность, вероятность осадков — 20%, ветер — 8 м/с, 28 °C.
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