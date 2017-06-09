Риккардо: После Испании «Ред Булл» обрёл чёткое направление для развития

«У нас было намного больше согласованности с обратной связью от меня и от Макса (Ферстаппена) в последних нескольких гонках. Более того, теперь есть подтверждение данными того, что мы говорим. В начале года не всегда подтверждалось сказанное нами.



Кажется, что корреляция с данными стала намного лучше в последних нескольких гонках. Теперь мы гораздо более уверены в том, в каком направлении нам идти.



Начиная с Барселоны, где у нас были большие обновления, и некоторые из новинок работали, а некоторые — нет, было ясно, что работает для нашей машины, а что не работает. Думаю, теперь у нас есть правильное направление для развития», — цитирует Риккардо Motorsport.