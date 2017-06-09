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https://sport.mail.ru/news/formula1/30030601/
9 июня 2017, 14:52 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Риккардо: После Испании «Ред Булл» обрёл чёткое направление для развития

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо считает, что начиная с Гран-при Испании австрийская команда наконец постепенно обрела чёткое понимание того, в каком направлении развивать машину.

«У нас было намного больше согласованности с обратной связью от меня и от Макса (Ферстаппена) в последних нескольких гонках. Более того, теперь есть подтверждение данными того, что мы говорим. В начале года не всегда подтверждалось сказанное нами.

Кажется, что корреляция с данными стала намного лучше в последних нескольких гонках. Теперь мы гораздо более уверены в том, в каком направлении нам идти.

Начиная с Барселоны, где у нас были большие обновления, и некоторые из новинок работали, а некоторые — нет, было ясно, что работает для нашей машины, а что не работает. Думаю, теперь у нас есть правильное направление для развития», — цитирует Риккардо Motorsport.
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