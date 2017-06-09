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https://sport.mail.ru/news/formula1/30030193/
9 июня 2017, 14:32 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сайнс-младший — в списке кандидатов на место в «Феррари» в 2018 году

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший находится в списке потенциальных кандидатов на место в «Феррари» на следующий год, несмотря на действующий контракт с младшей командой «Ред Булл», утверждает Sky Italia.

Сам испанец признался, что ему льстит такой интерес к его персоне. «Спасибо, потому что это список, в который желает попасть каждый гонщик в Ф-1… Однако пока что я пилот “Торо Россо”, и я не теряю надежды перейти в “Ред Булл”, поэтому буду продолжать делать всё, чтобы попытаться туда попасть», — заявил гонщик.
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