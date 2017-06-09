Сайнс-младший — в списке кандидатов на место в «Феррари» в 2018 году
Пилот «Торо Россо» Карлос
Сайнс-младший находится в списке потенциальных кандидатов на место в «Феррари» на следующий год, несмотря на действующий контракт с младшей командой «Ред Булл», утверждает Sky Italia.
Сам испанец признался, что ему льстит такой интерес к его персоне. «Спасибо, потому что это список, в который желает попасть каждый гонщик в Ф-1… Однако пока что я пилот “Торо Россо”, и я не теряю надежды перейти в “Ред Булл”, поэтому буду продолжать делать всё, чтобы попытаться туда попасть», — заявил гонщик.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter