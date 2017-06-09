Сам испанец признался, что ему льстит такой интерес к его персоне. «Спасибо, потому что это список, в который желает попасть каждый гонщик в Ф-1… Однако пока что я пилот “Торо Россо”, и я не теряю надежды перейти в “Ред Булл”, поэтому буду продолжать делать всё, чтобы попытаться туда попасть», — заявил гонщик.