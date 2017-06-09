Перед тестами с «Рено» Кубица похудел на 10 килограммов

По данным газеты, Кубица фактически начал готовиться к испытаниям ещё год назад — после того, как хорошо выступил на этапе Renault Sport Trophy в Спа. После этого Роберт приступил к активным тренировкам и сбросил порядка 10 кг.

На правой руке Роберта было сделано 18 операций, однако её возможности по-прежнему ограничены. В связи с этим рулевое колесо болида E20 было модифицировано: оба лепестка переключения передач были размещены с левой стороны.