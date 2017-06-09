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9 июня 2017, 14:10 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

У Хорнера нет сомнений, что Риккардо и Ферстаппен останутся в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заверил журналистов и болельщиков, что ни один из двух нынешних гонщиков «быков» не покинет команды в преддверии сезона-2018, несмотря на различные слухи о перспективах Даниэля Риккардо и Макса Ферстаппена.

«У них обоих чёткие, без условий, контракты. У меня нет сомнений, что Макс и Даниэль будут управлять RB14 в следующем году», — заявил Хорнер в интервью Kleine Zeitung.

Ранее чемпион GP2 Давиде Вальсекки в интервью «Чемпионату» прогнозировал, что Риккардо покинет «Ред Булл».
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