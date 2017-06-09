У Хорнера нет сомнений, что Риккардо и Ферстаппен останутся в «Ред Булл»

«У них обоих чёткие, без условий, контракты. У меня нет сомнений, что Макс и Даниэль будут управлять RB14 в следующем году», — заявил Хорнер в интервью Kleine Zeitung.



Ранее чемпион GP2 Давиде Вальсекки в интервью «Чемпионату» прогнозировал, что Риккардо покинет «Ред Булл».