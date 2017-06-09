Алонсо не нравятся вопросы, которые обычно задают на пресс-конференциях

По мнению испанца, журналисты уделяют мало внимания собственно гонкам.

«Определённо есть вещи, которые трудно изменить. Например вот эта пресс-конференция. По её ходу не было задано ни одного вопроса про этот гоночный уик-энд. Ни мне, ни Льюису, ни Джолиону. Вместо этого мы говорим, какое будет будущее, какие будут обновления. Всё время слишком много думаем о будущем. О следующем годе, о сентябре и так далее. Мы недостаточно концентрируемся на этом гоночном уик-энде, потому что и так более-менее знаем расклад. Мы можем спрогнозировать позиции на бумаге и угадаем на 99%.