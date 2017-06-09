Алонсо не нравятся вопросы, которые обычно задают на пресс-конференциях
Гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо признался, что ему не слишком нравятся темы вопросов, которые обычно задаются на официальных
пресс-конференциях ФИА в дни Гран-при.
По мнению испанца, журналисты уделяют мало внимания собственно гонкам.
«Определённо есть вещи, которые трудно изменить. Например вот эта
Недостаток неопределённости и непредсказуемости гонок генерирует слишком много мыслей и предположений о будущем. Ты приезжаешь на гонку, готовишься с инженерами, готовишь стратегию, а потом приходишь на
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