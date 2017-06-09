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https://sport.mail.ru/news/formula1/30029707/
9 июня 2017, 13:53 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Алонсо не нравятся вопросы, которые обычно задают на пресс-конференциях

Гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо признался, что ему не слишком нравятся темы вопросов, которые обычно задаются на официальных пресс-конференциях ФИА в дни Гран-при.

По мнению испанца, журналисты уделяют мало внимания собственно гонкам.

«Определённо есть вещи, которые трудно изменить. Например вот эта пресс-конференция. По её ходу не было задано ни одного вопроса про этот гоночный уик-энд. Ни мне, ни Льюису, ни Джолиону. Вместо этого мы говорим, какое будет будущее, какие будут обновления. Всё время слишком много думаем о будущем. О следующем годе, о сентябре и так далее. Мы недостаточно концентрируемся на этом гоночном уик-энде, потому что и так более-менее знаем расклад. Мы можем спрогнозировать позиции на бумаге и угадаем на 99%.

Недостаток неопределённости и непредсказуемости гонок генерирует слишком много мыслей и предположений о будущем. Ты приезжаешь на гонку, готовишься с инженерами, готовишь стратегию, а потом приходишь на пресс-конференцию, и все вопросы — про следующий год и про то, что сказали Зак с Тото. Так что вы немного «замораживаете» эмоции, связанные с гоночным уик-эндом, — приводит слова Алонсо Read Motorsport.
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