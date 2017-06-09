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9 июня 2017, 13:43 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Феттель: Пока даже нет переговоров о продлении контракта с «Феррари»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель сказал, что на данный момент даже не задумывается о продлении контракта с итальянской командой, а полностью сфокусирован на борьбе в чемпионате.

Пилот <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> сказал что на данный момент даже не задумывается о продлении контракта с итальянской командой а полностью сфокусирован на борьбе в чемпионате. Увеличить
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Ранее сообщалось, что у итальянца есть время до Гран-при Италии, чтобы принять решение о своём будущем.

«Продление контракта не является актуальной проблемой на данный момент. Возможно, это прозвучит немного странно, но мы полностью сосредоточены на текущем сезоне, и у нас даже не было времени поговорит об этом (контракте). Мы все пытаемся сейчас сохранить импульс, который у нас имеется», — цитирует Феттеля Speed Week.
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