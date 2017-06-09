Феттель: Пока даже нет переговоров о продлении контракта с «Феррари»

Ранее сообщалось, что у итальянца есть время до Гран-при Италии, чтобы принять решение о своём будущем.



«Продление контракта не является актуальной проблемой на данный момент. Возможно, это прозвучит немного странно, но мы полностью сосредоточены на текущем сезоне, и у нас даже не было времени поговорит об этом (контракте). Мы все пытаемся сейчас сохранить импульс, который у нас имеется», — цитирует Феттеля Speed Week.