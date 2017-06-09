В «Ауди» обещают в ближайшее время принять решение относительно участия в Ф-1
Компания «Ауди» не исключает возможности своего прихода в Формулу-1 в 2021 году, когда в силу вступит новый технический регламент.
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«Как и все другие потенциальные производители, мы были приглашены ФИА для обсуждения возможного участия. Если захотим принять участие в чемпионате в 2021 году, то решение нам нужно принять в ближайшее время. Должны быть изменения в техническом регламенте, и интересно, будут ли они», — заявил глава Audi Motorsport Дитер Гасс.
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