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9 июня 2017, 13:08 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В «Ауди» обещают в ближайшее время принять решение относительно участия в Ф-1

Компания «Ауди» не исключает возможности своего прихода в Формулу-1 в 2021 году, когда в силу вступит новый технический регламент.

Немецкая компания покинула «Ле-Ман» и теперь сосредоточена на чемпионате Формулы-Е. Однако, по информации голландского издания Formule 1, возможен приход «Ауди» и в Формулу-1. Ожидается, что пересмотр моторного регламента Ф-1 будет ключевым моментом. Новые моторы должны стать проще и дешевле текущих силовых установок.

«Как и все другие потенциальные производители, мы были приглашены ФИА для обсуждения возможного участия. Если захотим принять участие в чемпионате в 2021 году, то решение нам нужно принять в ближайшее время. Должны быть изменения в техническом регламенте, и интересно, будут ли они», — заявил глава Audi Motorsport Дитер Гасс.
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