Источник: «Макларен» может разорвать партнёрство с «Хондой» через два Гран-при

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Ранее в «Макларене» заявили, что вопрос о продолжении партнёрства будет решён в течение 90 дней.



«Bild узнал, что если японцы не обеспечат конкурентоспособный мотор в ближайшие несколько недель, “Макларен” не закончит сезон с “Хондой”. В течение последующих двух Гран-при “Макларен” и “Хонда” могут прекратить сотрудничество», — сообщается в публикации.