Источник: «Макларен» может разорвать партнёрство с «Хондой» через два Гран-при
Команда «Макларен» может прекратить сотрудничество с «Хондой» через два
Гран-при, если японский производитель не предоставит к тому времени конкурентоспособный мотор, утверждает немецкое издание Bild.
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Ранее в «Макларене» заявили, что вопрос о продолжении партнёрства будет решён в течение 90 дней.
«Bild узнал, что если японцы не обеспечат конкурентоспособный мотор в ближайшие несколько недель, “Макларен” не закончит сезон с “Хондой”. В течение последующих двух
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