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9 июня 2017, 12:14 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Источник: «Макларен» может разорвать партнёрство с «Хондой» через два Гран-при

Команда «Макларен» может прекратить сотрудничество с «Хондой» через два Гран-при, если японский производитель не предоставит к тому времени конкурентоспособный мотор, утверждает немецкое издание Bild.

Команда <span class=error>Макларен</span> может прекратить сотрудничество с <span class=error>Хондой</span> через два <nobr>Гран-при</nobr> если японский производитель не предоставит к тому времени конкурентоспособный мотор утверждает немецкое издание <span class=error>Bild</span>. Увеличить
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Ранее в «Макларене» заявили, что вопрос о продолжении партнёрства будет решён в течение 90 дней.

«Bild узнал, что если японцы не обеспечат конкурентоспособный мотор в ближайшие несколько недель, “Макларен” не закончит сезон с “Хондой”. В течение последующих двух Гран-при “Макларен” и “Хонда” могут прекратить сотрудничество», — сообщается в публикации.
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