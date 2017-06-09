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9 июня 2017, 11:24 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят: В «Торо Россо» пытаются расширить рабочее окно своего болида

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят считает, что пока текущий сезон складывается для него не слишком плохо.

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«На самом деле всё не так уж плохо, если учитывать гонки, в которых всё было под моим контролем. На протяжении большей части времени автомобиль кажется вполне приличным. Что же касается всего, что находится вне моего контроля, то почему я должен волноваться от этом? Болид выглядит неплохо, если удаётся его поместить в правильное рабочее окно, но оно очень узкое.

Если не углубляться в детали, потому что это очень технично, я могу сказать, что в Австралии я был очень доволен автомобилем. Как отрицательный пример — квалификация в Барселоне, где мы избрали неверный подход. В такие моменты проявляется эффект снежного кома, когда одно накладывается на другое. Мы много работаем, чтобы расширить рабочее окно болида и оказываться в нём чаще.

На данный момент у меня пока не было ни ярких моментов, ни падений. Всё было довольно стабильно. Не поймите меня неправильно, яркие моменты ещё впереди. Большего я сказать не могу, — цитирует Квята официальный сайт Формулы-1.
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