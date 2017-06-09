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9 июня 2017, 10:42 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Уайтинг предупредил пилотов о недопустимости срезки шикан в Канаде

Гоночный директор Формулы-1 Чарли Уайтинг в очередной раз предупредил пилотов о недопустимости срезки шикан на Гран-при Канады, сообщает GPUpdate.

Гоночный директор Формулы-1 Чарли <span class=error>Уайтинг</span> в очередной раз предупредил пилотов о недопустимости срезки <span class=error>шикан</span> на <nobr>Гран-при </nobr>Канады сообщает GPUpdate. Увеличить
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В последние годы ФИА делала всё, чтобы предотвратить срезку последней шиканы на трассе имени Жиля Вильнёва, установив более высокие поребрики и полистирольные блоки на соответствующем участке трека.

Эти сдерживающие факторы сохранятся и в 2017 году, но теперь данные меры распространятся и на третью шикану (связка поворотов 9−10), где гравийная ловушка заменена заасфальтированной зоной вылета.

Уайтинг предупредил гонщиков, что любой случай срезки шикан будет рассматриваться стюардами в индивидуальном порядке.
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