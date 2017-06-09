Уайтинг предупредил пилотов о недопустимости срезки шикан в Канаде
Гоночный директор Формулы-1 Чарли Уайтинг в очередной раз предупредил пилотов о недопустимости срезки шикан на
Гран-при Канады, сообщает GPUpdate.
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В последние годы ФИА делала всё, чтобы предотвратить срезку последней шиканы на трассе имени Жиля Вильнёва, установив более высокие поребрики и полистирольные блоки на соответствующем участке трека.
Эти сдерживающие факторы сохранятся и в 2017 году, но теперь данные меры распространятся и на третью шикану (связка поворотов 9−10), где гравийная ловушка заменена заасфальтированной зоной вылета.
Уайтинг предупредил гонщиков, что любой случай срезки шикан будет рассматриваться стюардами в индивидуальном порядке.
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