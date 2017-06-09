Кто за победой, а Квят — за сиропом: Гран-при Канады стартует в Монреале
МОСКВА, 9 июн —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Гран-при Канады «Формулы-1» стартует в пятницу в Монреале, немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель постарается упрочить свое лидерство в общем зачете, а «Мерседесу» предстоит защищать свои позиции лучшей команды канадского этапа последних лет.
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Болезненное лидерство «Феррари»
Хэмилтону в Канаде предстоит не только постараться сократить увеличившееся после Монако отставание от Феттеля, но и защитить свои собственные позиции лучшего пилота
Однако и Феттель, набравший просто великолепный ход, держит в уме лишь одну задачу — повторить свой успех 2013 года.
При этом в руководстве «Мерседеса» рассчитывают на Хэмилтона и на Боттаса в равной степени. «Ожидаю интереснейшего уикенда в Канаде, — приводит слова главы немецкой “конюшни” Тото Вольффа официальный сайт “Формулы-1”. — Эта трасса одинаково хорошо подходит для обоих наших пилотов: Хэмилтон неоднократно выигрывал там в прошлом, да и Боттас всегда показывал высокие результаты в составе “Уильямс”. Это болезненный момент, что мы не являемся фаворитами текущего чемпионата».
Исторически самых значительных успехов в Канаде добился «Макларен» — 13 побед. Судя по настроению испанского пилота этой команды Фернандо Алонсо, участие в гонке «500 миль Индианаполиса» пошло ему на пользу. «Инди» стал невероятным опытом для меня, — отметил Алонсо. — Но я готов вернуться к своей работе в «Формуле». Всегда наслаждался канадским
Кленовый сироп для Квята
Вряд ли обидный инцидент, произошедший в
«Мне нравится Монреаль, это один из крутейших городов для путешествий: огромное количество улиц, по которым можно погулять и сделать покупки, много хороших ресторанов и баров, — приводит слова Квята сайт “Формулы-1”. — Что касается хоккея, то в России он тоже очень популярен, а русские и канадцы — давние соперники в этом виде спорта. Кленовый сироп — помню, как попробовал его в первый раз, организаторы выдали нам по коробке с местной едой, и сироп был хорош! Если найду время, то пройдусь по магазинам и обязательно привезу
Опасение вызывало участие в предстоящей гонке гонщика «Заубера» Паскаля Верляйна, попавшего в аварию в Монако. Во время гонки на прошлом этапе 28 мая машина Верляйна после контакта с автомобилем Дженсона Баттона из «Макларена» в одном из поворотов встала на бок и врезалась в ограждение, а сам гонщик ударился головой. Но после медицинского обследования немецкий гонщик был допущен к предстоящему старту.
Первая и вторая свободные практики
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