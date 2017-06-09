К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Гран-при Канады «Формулы-1» пройдет на автодроме Жиля Вильнева с 9 по 11 июня. После шести этапов чемпионата Феттель единолично лидирует в общем зачете, имея в своем активе 129 очков, на 25 очков меньше у британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, замыкает первую тройку его партнер по команде финн Вальттери Боттас (75 очков). Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» идет на 15-й позиции, набрав всего 4 очка.

Болезненное лидерство «Феррари»

Хэмилтону в Канаде предстоит не только постараться сократить увеличившееся после Монако отставание от Феттеля, но и защитить свои собственные позиции лучшего пилота Гран-при Канады последних лет. Напомним, что в сезонах 2015 и 2016 годов именно британец становился лучшим по итогам гонок на автодроме Жиля Вильнева, а в общем в его активе пять побед на данной трассе. Больше только у Михаэля Шумахера (семь).

фоторепортаж Себастьян Феттель выиграл Гран-при Монако Немецкий пилот команды «Феррари» чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Себастьян Феттель стал победителем гонки Гран- при Монако.

Однако и Феттель, набравший просто великолепный ход, держит в уме лишь одну задачу — повторить свой успех 2013 года.

При этом в руководстве «Мерседеса» рассчитывают на Хэмилтона и на Боттаса в равной степени. «Ожидаю интереснейшего уикенда в Канаде, — приводит слова главы немецкой “конюшни” Тото Вольффа официальный сайт “Формулы-1”. — Эта трасса одинаково хорошо подходит для обоих наших пилотов: Хэмилтон неоднократно выигрывал там в прошлом, да и Боттас всегда показывал высокие результаты в составе “Уильямс”. Это болезненный момент, что мы не являемся фаворитами текущего чемпионата».

Исторически самых значительных успехов в Канаде добился «Макларен» — 13 побед. Судя по настроению испанского пилота этой команды Фернандо Алонсо, участие в гонке «500 миль Индианаполиса» пошло ему на пользу. «Инди» стал невероятным опытом для меня, — отметил Алонсо. — Но я готов вернуться к своей работе в «Формуле». Всегда наслаждался канадским Гран-при, это уникальная трасса, которая очень требовательна как к машине, так и к водителю. Пока я был в Индианаполисе, Стоффель (Вандорн) и Дженсон (Баттон) сообщали мне о новинках в болидах, надеюсь, что сможем сделать шаг вперед в Канаде.

Кленовый сироп для Квята

Вряд ли обидный инцидент, произошедший в Монте-Карло с участием Квята и Серхио Переса добавил оптимизма россиянину, но, судя по интервью гонщика «Торо Россо», опубликованном на сайте «Формулы-1», у россиянина самые приятные ассоциации и воспоминания, связанные с Канадой.

«Мне нравится Монреаль, это один из крутейших городов для путешествий: огромное количество улиц, по которым можно погулять и сделать покупки, много хороших ресторанов и баров, — приводит слова Квята сайт “Формулы-1”. — Что касается хоккея, то в России он тоже очень популярен, а русские и канадцы — давние соперники в этом виде спорта. Кленовый сироп — помню, как попробовал его в первый раз, организаторы выдали нам по коробке с местной едой, и сироп был хорош! Если найду время, то пройдусь по магазинам и обязательно привезу что-нибудь такое из Канады. Еще я хотел бы когда-нибудь посетить Ниагарский водопад, он выглядит потрясающе. Но времени пока не находил».

Опасение вызывало участие в предстоящей гонке гонщика «Заубера» Паскаля Верляйна, попавшего в аварию в Монако. Во время гонки на прошлом этапе 28 мая машина Верляйна после контакта с автомобилем Дженсона Баттона из «Макларена» в одном из поворотов встала на бок и врезалась в ограждение, а сам гонщик ударился головой. Но после медицинского обследования немецкий гонщик был допущен к предстоящему старту.