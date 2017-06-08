Фернандо Алонсо заявил, что покинет «Макларен», если команда не начнет побеждать
МОСКВА, 8 июн —
Р-Спорт. Испанский гонщик Фернандо Алонсо заявил, что покинет «Макларен», если команда не начнет побеждать.
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Контракт двукратного чемпиона «Формулы-1» с «Маклареном» истекает в конце сезона.
«Мы должны побеждать. Если мы не начнем побеждать до сентября, когда я буду принимать решение, я не останусь. Я присоединился к команде, чтобы выиграть титул. Если вы не конкурентоспособны, то возможно вам надо поменять проект. Пока я все не обдумаю в сентябре, я не могу ничего точно сказать», — цитирует Алонсо
В нынешнем сезоне Алонсо после шести гонок не набрал очков.
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