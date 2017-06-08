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8 июня 2017, 21:58 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Фернандо Алонсо заявил, что покинет «Макларен», если команда не начнет побеждать

МОСКВА, 8 июн — Р-Спорт. Испанский гонщик Фернандо Алонсо заявил, что покинет «Макларен», если команда не начнет побеждать.

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Контракт двукратного чемпиона «Формулы-1» с «Маклареном» истекает в конце сезона.

«Мы должны побеждать. Если мы не начнем побеждать до сентября, когда я буду принимать решение, я не останусь. Я присоединился к команде, чтобы выиграть титул. Если вы не конкурентоспособны, то возможно вам надо поменять проект. Пока я все не обдумаю в сентябре, я не могу ничего точно сказать», — цитирует Алонсо Би-би-си.

В нынешнем сезоне Алонсо после шести гонок не набрал очков.
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