Хэмилтон и Алонсо примут участие в пресс-конференции Гран-при Канады
ФИА представила график
пресс-конференций на Гран-при Канады.
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В четверг, 8 июня, на вопросы журналистов ответят Фернандо Алонсо («Макларен»), Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Джолион Палмер («Рено»), Маркус Эрикссон («Заубер»), Лэнс Стролл («Уильямс») и Серхио Перес («Форс Индия»).
В пятницу на мероприятиях будут представлены следующие представители команд и производителей: Джеймс Элиссон («Мерседес»), Маурицио Арривабене («Феррари»), Гюнтер Штайнер («Хаас»), Джоди Эггинтон («Торо Россо»), Юсуке Хасегава («Хонда»), Падди Лоу («Уильямс»).
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