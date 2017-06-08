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8 июня 2017, 0:10 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон и Алонсо примут участие в пресс-конференции Гран-при Канады

ФИА представила график пресс-конференций на Гран-при Канады.

<span class=error>ФИА</span> представила график <nobr>пресс-конференций</nobr> на <nobr>Гран-при </nobr>Канады. Увеличить
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В четверг, 8 июня, на вопросы журналистов ответят Фернандо Алонсо («Макларен»), Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Джолион Палмер («Рено»), Маркус Эрикссон («Заубер»), Лэнс Стролл («Уильямс») и Серхио Перес («Форс Индия»).

В пятницу на мероприятиях будут представлены следующие представители команд и производителей: Джеймс Элиссон («Мерседес»), Маурицио Арривабене («Феррари»), Гюнтер Штайнер («Хаас»), Джоди Эггинтон («Торо Россо»), Юсуке Хасегава («Хонда»), Падди Лоу («Уильямс»).
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