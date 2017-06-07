Маттиа Бинотто: Феттель останется в «Феррари»

— Феттель не из рядовых пилотов, — цитирует La Gazzetta dello Sport Бинотто. — Это многократный чемпион мира. Думаю, он останется. Почему? Потому что нет ни одного пилота, который не хотел бы побеждать на красной машине. Победа в Монако раскрепостила нас, дала понять, что у нас быстрая машина, и мы не должны никого бояться. Мы сильнее, чем когда-либо.