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7 июня 2017, 21:06 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Маттиа Бинотто: Феттель останется в «Феррари»

Технический директор «Феррари» Маттиа Бинотто подтвердил, что Себастьян Феттель останется в команде. Немец лидирует в личном зачете чемпионата мира.

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— Феттель не из рядовых пилотов, — цитирует La Gazzetta dello Sport Бинотто. — Это многократный чемпион мира. Думаю, он останется. Почему? Потому что нет ни одного пилота, который не хотел бы побеждать на красной машине. Победа в Монако раскрепостила нас, дала понять, что у нас быстрая машина, и мы не должны никого бояться. Мы сильнее, чем когда-либо.
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