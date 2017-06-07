«Рено» планирует привезти обновления двигателя на Гран-при Азербайджана

Первоначально обновления планировалось привезти в Монреаль.



Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что не ожидает обновлений мотора до июля. Тем не менее есть и плохие новости для «Ред Булл» и «Троро Россо», которые являются клиентами «Рено». Ожидается, что новинки позволят улучшить скорость лишь на 0,1 секунды, а не на 0,3 секунды, как было обещано, сообщает F1Today.