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7 июня 2017, 14:51 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Рено» планирует привезти обновления двигателя на Гран-при Азербайджана

«Рено» готовится представить обновления своего двигателя на Гран-при Азербайджана, который состоится через две недели после гонки в Канаде, запланированной на ближайший уик-энд.

Первоначально обновления планировалось привезти в Монреаль.

Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что не ожидает обновлений мотора до июля. Тем не менее есть и плохие новости для «Ред Булл» и «Троро Россо», которые являются клиентами «Рено». Ожидается, что новинки позволят улучшить скорость лишь на 0,1 секунды, а не на 0,3 секунды, как было обещано, сообщает F1Today.
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