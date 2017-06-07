Весенний чемпион: гарантирован ли Феттелю титул?

Сезон Формулы-1 не дошёл ещё и до середины, а чемпион уже известен. По крайней мере ряд экспертов уверены — Себастьяна Феттеля уже не догнать. Немец имеет 25 очков преимущества над Льюисом Хэмилтоном и демонстрирует крайне стабильный пилотаж. Но действительно ли его можно короновать уже сейчас?

Надёжность болида

В 2017 году «Мерседес» перестал быть самым надёжным болидом в пелотоне. Не то чтобы немецкие машины вдруг начали ломаться в каждой второй гонке, но один механический сход и ряд проблем на других этапах у команды были. «Феррари» на этом фоне кажется непробиваемой: её болид проехал шесть гонок без нареканий.



Эпатажный Ники Лауда заявил, что Феттеля не догнать, если у него не будет хотя бы одного схода, но математика с ним не согласна. Хэмилтон сейчас в четырёх победах от первого места независимо от результатов Себастьяна. Болид «Мерседеса» сбоит, но крайне редко, и трудно поверить, что самая стабильная команда трёх последних лет не найдёт решения проблем.

Работа с шинами

В «Мерседесе» уверяют: у них быстрая машина, которая не может сработаться с новыми шинами. Действительно, более широкие покрышки «Пирелли» работают не у всех и не всегда, и «Мерседес» несколько страдает от этого, ведь именно из-за резины Валттери Боттас потерял подиум в Монако.

«Феррари» при этом работает с покрышками легко и уверенно. Тото Вольф недавно назвал такой успех «итальянской загадкой», намекая на связь компаний-соотечественников. Крайне странное заявление, учитывая, что ещё год назад именно швабов обвиняли в слишком хорошем совпадении с техническим регламентом.



В «Пирелли» ответили «Мерседесу»: надо было ответственно проводить тесты, а не присылать юниора Верляйна. По словам компании, Феттель уделил шинам массу внимания, приезжал на базу «Пирелли» и сделал всё, чтобы иметь преимущество.



При всём этом ресурсы «Мерседеса» вполне позволяют ему по ходу сезона понять покрышки и наладить работу с ними. Если только у болида с шинами нет непоправимых базовых расхождений.

Календарь

По статистике, с 2011 года в чемпионате неизменно побеждал тот, кто лидировал перед Гран-при Канады. Однако год назад лишь технические проблемы помешали Хэмилтону переломить эту традицию. Тогда Льюис выдал невероятную серию из шести побед в семи гонках и вышел в лидеры после неудачного старта.



В 2016-м Хэмилтон начал отыгрываться в Монако, в этот раз болид и проблемы в квалификации не дали ему шанса, но начинать никогда не поздно! Льюис четыре раза побеждал в Канаде против одного у Феттеля, он лучше выступал в Австрии, где Себ сошёл дважды за три последних года, и с 2013 года не отдаёт никому победы в Сильверстоуне. В Венгрии британец тоже традиционно лучше немца, а ближайшая гонка, в которой Феттель стабильно быстрее. — Сингапур.



Таким образом, есть все шансы на то, что лидер сменится ещё до летнего перерыва.

Психология

Себастьян Феттель — машина по завоеванию титулов. Не было ни одного раза, когда немец упустил бы чемпионство. Лишь раз он становился в чемпионате вторым — когда «Браун» половину сезона летал впереди. Все остальные схватки за победу Себастьян неизменно выигрывал.

Льюису дважды не хватало для победы самой малости. А его психологическая реакция на поражения непредсказуема. Он может как собраться и выдать мощную серию, как дважды в 2017-м, так и просто психануть, как несколько лет назад в Спа. От его спокойствия многое зависит.

Командная тактика

После Монте-Карло Хэмилтон громогласно обвинил «Феррари» в командной тактике. «Феррари» выбрала своего первого пилота и делает всё для него, — заявил британец. Трудно не увидеть в этом обращения к собственной команде: «Феррари» помогает Себу, а вы помогайте мне.

На самом деле Льюису уже однажды помогли, попросив Боттаса пропустить его вперёд. То есть сделали всё более явно, чем в «Скудерии». И если Валттери согласится на роль второго пилота (кто-то сомневается, что согласится?), то преимущество будет за Хэмилтоном. Старт сезона показал, что именно Боттас третий пилот чемпионата, а не Райкконен. Валттери чаще оказывается в борьбе с двумя лидерами и может быть куда полезнее своего напарника. Себастьян Феттель — машина по завоеванию титулов. Не было ни одного раза, когда немец упустил бы чемпионство. Альтернативная тактика и желание помочь команде сделают Боттаса мощным оружием в борьбе: затормозить Феттеля на несколько кругов, сломать тактическую задумку «Феррари», дать Хэмилтону оторваться. Райкконен пока на эту роль не подходит.



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Чтобы говорить о чемпионе перед седьмым этапом, надо быть Ники Лаудой (Хельмутом Марко, Берни Экклстоуном или Дональдом Трампом). Тенденция видна, но грань весьма тонка — перемена любого фактора изменит ход борьбы в целом. И, возможно, не раз.