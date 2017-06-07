Ньюи: Система защиты кокпита «щит» лучше, чем «гало»

Следует отметить, что свой «щит» ФИА разработала на базе «аэроэкрана» от «Ред Булл».



«Я думаю, что это решение лучше, чем “гало”. На мой взгляд, первое, что нужно сделать со “щитом”, — проверить, какую он обеспечивает видимость, чтобы убедиться, что это жизнеспособный вариант. Если искажений при обзоре из кабины слишком много, то это, очевидно, не вариант.



Что касается закрытых кокпитов, то я не считаю это столь необходимым, если честно. Но я считаю, что 2018 год будет напряжённым.



Я чувствую, что есть вещи, которые мы ещё можем сделать, чтобы свести к минимуму риск, особенно для защиты пилотов от отлетевших колёс или обломков на трассе. В настоящее время колёса привязаны к шасси, но они всё равно иногда отрываются. В IndyCar тросами крепят и другие элементы, такие как передние антикрылья, носовые обтекатели и задние антикрылья», — цитирует Ньюи Autosport.