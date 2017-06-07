«Рено»: Приятно внести свой вклад в восстановление Кубицы
Спортивный директор «Рено» Алан Пермейн прокомментировал тестовый день Роберта Кубицы за рулём болида 2012 года Lotus E20 в Валенсии.
Поляк получил возможность сесть за руль машины Ф-1 впервые с 2011 года.
«Было здорово вновь увидеть Роберта в машине Ф-1. День прошёл гладко. Мы пытались ужать в один день гоночный
Очень тяжело запрыгнуть в кокпит после шести лет отсутствия. Это было отличное выступление. Это было одноразовое событие для Роберта. Его время в «Рено» было резко сокращено, тогда как мы видели для него прекрасное будущее.
Команда была в Валенсии с Сергеем Сироткиным, так что это была прекрасная возможность предоставить тестовый день Роберту и сделать свой вклад в его восстановление, — цитирует Пермейна
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