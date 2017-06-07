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https://sport.mail.ru/news/formula1/30004811/
7 июня 2017, 12:55 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Рено»: Приятно внести свой вклад в восстановление Кубицы

Спортивный директор «Рено» Алан Пермейн прокомментировал тестовый день Роберта Кубицы за рулём болида 2012 года Lotus E20 в Валенсии.

Поляк получил возможность сесть за руль машины Ф-1 впервые с 2011 года.

«Было здорово вновь увидеть Роберта в машине Ф-1. День прошёл гладко. Мы пытались ужать в один день гоночный уик-энд, чтобы ему было интересно. Роберт немного изменился. Он стал более мягким, не был таким назойливым, когда спрашивал о каждой детали настройки машины. Его обратная связь тем не менее напоминала о старых временах, когда он работал снами.

Очень тяжело запрыгнуть в кокпит после шести лет отсутствия. Это было отличное выступление. Это было одноразовое событие для Роберта. Его время в «Рено» было резко сокращено, тогда как мы видели для него прекрасное будущее.

Команда была в Валенсии с Сергеем Сироткиным, так что это была прекрасная возможность предоставить тестовый день Роберту и сделать свой вклад в его восстановление, — цитирует Пермейна пресс-служба команды.
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