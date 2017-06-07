Джордан: Думаю, команды «Мерседес» не будет в Ф-1 после 2018 года

Такое мнение британец высказал в интервью Auto Bild, когда его спросили, ожидает ли он перехода пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля в «Мерседес»: «Нет. Поточу что у него есть всё, что нужно в «Феррари».

А также потому, что «Мерседес», вероятно, уйдёт в конце 2018 года. Я думаю, что они будут бороться за титулы в этом и следующем году, а затем совет директоров в Штутгарте решит продать команду и остаться в Ф-1 только в качестве поставщика моторов.



Я бы сделал то же самое. Потому что «Мерседес» выиграл всё и теперь может только стать хуже. Так что лучше вернуться к своему старому и основному бизнесу в Ф-1, который заключается в разработке и поставке двигателей.



И если Феттель подозревает это, то ему совершенно не нужно покидать «Феррари».