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https://sport.mail.ru/news/formula1/30004612/
7 июня 2017, 12:44 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Джордан: Думаю, команды «Мерседес» не будет в Ф-1 после 2018 года

Бывший владелец своей собственной команды в Формуле-1 Эдди Джордан считает, что «Мерседес» может убрать свою команду из Ф-1 после сезона-2018.

Бывший владелец своей собственной команды в Формуле-1 <span class=error>Эдди</span> <span class=error>Джордан</span> считает что Мерседес может убрать свою команду из Ф-1 после сезона-2018. Увеличить
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Такое мнение британец высказал в интервью Auto Bild, когда его спросили, ожидает ли он перехода пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля в «Мерседес»: «Нет. Поточу что у него есть всё, что нужно в «Феррари».

А также потому, что «Мерседес», вероятно, уйдёт в конце 2018 года. Я думаю, что они будут бороться за титулы в этом и следующем году, а затем совет директоров в Штутгарте решит продать команду и остаться в Ф-1 только в качестве поставщика моторов.

Я бы сделал то же самое. Потому что «Мерседес» выиграл всё и теперь может только стать хуже. Так что лучше вернуться к своему старому и основному бизнесу в Ф-1, который заключается в разработке и поставке двигателей.

И если Феттель подозревает это, то ему совершенно не нужно покидать «Феррари».
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