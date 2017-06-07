Кубица: Несколько лет назад я не считал возможным возвращение за руль болида Ф-1
Польский гонщик Роберт Кубица остался доволен своими тестами за рулём болида 2012 года Lotus E20, которые провёл с командой «Рено» в Валенсии 6 июня.
«Я бы хотел поблагодарить всех, благодаря кому это стало возможным. Я надеюсь, что это был хороший день для всех, и, возможно, присутствующие увидели
У меня смешанные чувства. Я горжусь тем, чего добился в этот день, но также чувствую, что я потерял. Я не знаю, что принесёт будущее. Но знаю одно: после более чем годичной подготовки я показал хороший темп и стабильность в сложных условиях. Это нелегко после шестилетнего отсутствия, но я знал, что смогу выполнить эту работу, и я могу быть доволен. Ценю эту возможность», — цитирует Кубицу
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