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https://sport.mail.ru/news/formula1/30004610/
7 июня 2017, 12:43 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Кубица: Несколько лет назад я не считал возможным возвращение за руль болида Ф-1

Польский гонщик Роберт Кубица остался доволен своими тестами за рулём болида 2012 года Lotus E20, которые провёл с командой «Рено» в Валенсии 6 июня.

«Я бы хотел поблагодарить всех, благодаря кому это стало возможным. Я надеюсь, что это был хороший день для всех, и, возможно, присутствующие увидели что-то из меня прежнего, образца 2010 года. Для меня это был важный день с эмоциональной точки зрения. Я усердно трудился, и ещё несколько лет назад я чувствовал, что это не является возможным.

У меня смешанные чувства. Я горжусь тем, чего добился в этот день, но также чувствую, что я потерял. Я не знаю, что принесёт будущее. Но знаю одно: после более чем годичной подготовки я показал хороший темп и стабильность в сложных условиях. Это нелегко после шестилетнего отсутствия, но я знал, что смогу выполнить эту работу, и я могу быть доволен. Ценю эту возможность», — цитирует Кубицу пресс-служба «Рено».
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