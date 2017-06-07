Кубица: Несколько лет назад я не считал возможным возвращение за руль болида Ф-1

«Я бы хотел поблагодарить всех, благодаря кому это стало возможным. Я надеюсь, что это был хороший день для всех, и, возможно, присутствующие увидели что-то из меня прежнего, образца 2010 года. Для меня это был важный день с эмоциональной точки зрения. Я усердно трудился, и ещё несколько лет назад я чувствовал, что это не является возможным.



У меня смешанные чувства. Я горжусь тем, чего добился в этот день, но также чувствую, что я потерял. Я не знаю, что принесёт будущее. Но знаю одно: после более чем годичной подготовки я показал хороший темп и стабильность в сложных условиях. Это нелегко после шестилетнего отсутствия, но я знал, что смогу выполнить эту работу, и я могу быть доволен. Ценю эту возможность», — цитирует Кубицу пресс-служба «Рено».