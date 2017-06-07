Вольф: Гонка в Канаде может быть для «Мерседеса» непростой
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от
Гран-при Канады.
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«Я ожидаю интересный
К нас есть два превосходных пилота, и мы будем придерживаться нашей философии, позволяющей им бороться друг против друга, чтобы подталкивать команду вперёд, даже если иногда это бывает сложно», — цитирует Вольфа Pitpass.
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