Вольф: Гонка в Канаде может быть для «Мерседеса» непростой

«Я ожидаю интересный уик-энд в Канаде. Это может быть сложная гонка для нас с точки зрения конфигурации трассы. Но в равной мере эта трасса подходит нашим гонщикам. Льюис (Хэмилтон) в прошлом несколько раз побеждал на этой трассе, а Валттери (Боттас) всегда был на ней силён, выступая за “Уильямс”. Команда постарается выполнить домашнее задание, предоставив гонщикам такой автомобиль, какой им нужен для достижения успеха.



К нас есть два превосходных пилота, и мы будем придерживаться нашей философии, позволяющей им бороться друг против друга, чтобы подталкивать команду вперёд, даже если иногда это бывает сложно», — цитирует Вольфа Pitpass.