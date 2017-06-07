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7 июня 2017, 12:24 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вольф: Гонка в Канаде может быть для «Мерседеса» непростой

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от Гран-при Канады.

Руководитель Мерседеса <span class=error>Тото</span> <span class=error>Вольф</span> поделился ожиданиями от <nobr>Гран-при </nobr>Канады. Увеличить
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«Я ожидаю интересный уик-энд в Канаде. Это может быть сложная гонка для нас с точки зрения конфигурации трассы. Но в равной мере эта трасса подходит нашим гонщикам. Льюис (Хэмилтон) в прошлом несколько раз побеждал на этой трассе, а Валттери (Боттас) всегда был на ней силён, выступая за “Уильямс”. Команда постарается выполнить домашнее задание, предоставив гонщикам такой автомобиль, какой им нужен для достижения успеха.

К нас есть два превосходных пилота, и мы будем придерживаться нашей философии, позволяющей им бороться друг против друга, чтобы подталкивать команду вперёд, даже если иногда это бывает сложно», — цитирует Вольфа Pitpass.
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