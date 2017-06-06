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6 июня 2017, 15:06 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Масса готов остаться в Формуле-1 на 2018 год

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса открыт для предложений относительно продолжения карьеры в Формуле-1 в 2018 году.

«Если всё будет двигаться в том же направлении, в каком движется сейчас, то да, я постараюсь остаться. В противном случае — нет. Я говорил то же самое в прошлом году.

Я расслаблен, нет никакого давления, и я просто пытаюсь насладиться гонками… Я уверен, что могу выполнить очень хорошую работу. Я чувствую, что всё идёт хорошо. Мне нравится этот автомобиль, он намного ближе к моему стилю пилотирования. Я доволен машиной и тем, как гоняюсь, как я себя чувствую и работаю с командой. Самое главное — стараться не терять очки», — цитирует Массу Autosport.

Бразилец также рассказал, что не определял для себя крайнего срока для принятия решения о будущем. «Честно говоря, я ничего не определял. Я просто наслаждаюсь гонками, а там будет видно, как всё сложится. Я понятия не имею, что произойдёт», — отметил он.
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