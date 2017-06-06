«Макларен»: Наше шасси сейчас одно из лучших в пелотоне

«У нас теперь один из лучших автомобилей в пелотоне. В прошлом году у нас были проблемы с шасси, но в этом сезоне у нас действительно хорошая платформа для развития», — цитирует Морриса F1 Today.



Ещё один член команды, имя которого не называется, добавил: «Теперь у нас есть машина, которая с надлежащим двигателем будет на подиуме».