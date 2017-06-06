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6 июня 2017, 14:40 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Макларен»: Наше шасси сейчас одно из лучших в пелотоне

Технический директор «Макларена» Мэтт Моррис утверждает, что у британской команды на данный момент одно из лучших шасси в пелотоне, которое с хорошим двигателем будет очень конкурентоспособным.

Технический директор <span class=error>Макларена</span> <span class=error>Мэтт</span> <span class=error>Моррис</span> утверждает что у британской команды на данный момент одно из лучших шасси в <span class=error>пелотоне</span> которое с хорошим двигателем будет очень конкурентоспособным. Увеличить
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«У нас теперь один из лучших автомобилей в пелотоне. В прошлом году у нас были проблемы с шасси, но в этом сезоне у нас действительно хорошая платформа для развития», — цитирует Морриса F1 Today.

Ещё один член команды, имя которого не называется, добавил: «Теперь у нас есть машина, которая с надлежащим двигателем будет на подиуме».
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