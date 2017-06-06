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6 июня 2017, 14:40 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вольф: Феттель раньше «Мерседеса» понял, как правильно работать с шинами

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился своим мнением относительно того, почему у пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля нет таких проблем в работе с покрышками «Пирелли», какие имеет немецкая команда.

«У каждого гонщика свой собственный подход к подготовке. Один хочет быть совершенным, дотошным работником. Другой полагается на свои инстинкты. Себастьян всегда был трудягой, поэтому он, возможно, раньше понял, как вывести шины в правильное рабочее окно. Мы же теперь вынуждены догонять.

Наш автомобиль сложно настроить, особенно в том, что касается оптимальной работы шин, но мы знаем, чего нам не хватает», — цитирует Вольфа F1Today.
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