Вольф: Феттель раньше «Мерседеса» понял, как правильно работать с шинами

«У каждого гонщика свой собственный подход к подготовке. Один хочет быть совершенным, дотошным работником. Другой полагается на свои инстинкты. Себастьян всегда был трудягой, поэтому он, возможно, раньше понял, как вывести шины в правильное рабочее окно. Мы же теперь вынуждены догонять.



Наш автомобиль сложно настроить, особенно в том, что касается оптимальной работы шин, но мы знаем, чего нам не хватает», — цитирует Вольфа F1Today.