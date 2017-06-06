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6 июня 2017, 14:07 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Стюарт: Не стоит оценивать Стролла до 2018 года

Трёхкратный пилот Формулы-1 сэр Джеки Стюарт встал на защиту новичка «Уильямса» Лэнса Стролла, которого критикуют за слабые результаты в дебютном сезоне.

«Я думаю, что, как и многим другим, нам нужно будет подождать не менее года, прежде чем мы сможем дать ему оценку. На самом деле я не был удивлён его трудностями. Ф-1 — это вершина автоспорта, и вам необходимо время, прежде чем вы сможете конкурировать с лучшими в этой дисциплине. Но он доказал, что у него есть талант, могущий привести к успеху.

Он в хорошем положении, он находится в хорошей команде, которая в прошлом воспитывала отличных пилотов», — цитирует Стюарта Grandprix.
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