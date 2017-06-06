Сало: Нет стоящей замены для Райкконена в «Феррари»
Бывший гонщик Формулы-1 Мика Сало не видит подходящей замены Кими Райкконену в «Феррари».
«Феррари», несомненно, будет учитывать тот факт, что Кими и Себастьян Феттель продолжают хорошо ладить друг с другом. Я не думаю, что есть действительно хорошие парни, которые умеют работать лучше Кими. Кими стал вторым в Монако, но он всё время был близок к Феттелю. Конечно, у Себастьяна уже много очков, но если Кими одержит пару побед, то может изменить ситуацию, — цитирует Сало F1 Today.
Интересно, что ранее Сало сказал, что Райкконен уже фактически стал пилотом номер два в «Скудерии».
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