Сало: Нет стоящей замены для Райкконена в «Феррари»

«Феррари», несомненно, будет учитывать тот факт, что Кими и Себастьян Феттель продолжают хорошо ладить друг с другом. Я не думаю, что есть действительно хорошие парни, которые умеют работать лучше Кими. Кими стал вторым в Монако, но он всё время был близок к Феттелю. Конечно, у Себастьяна уже много очков, но если Кими одержит пару побед, то может изменить ситуацию, — цитирует Сало F1 Today.



Интересно, что ранее Сало сказал, что Райкконен уже фактически стал пилотом номер два в «Скудерии».