Уэббер: «Ред Булл» вынесет для себя уроки из сезона-2017 на 2018 год

«В следующем году правила будут похожими. Таким образом, всё, что они узнают в этом году, будет полезно в 2018-м. Они феноменальны в том, что касается “спасения” автомобилей. Но в этом году им было сложно, и такой напряжённый календарь явно не помогает.



Нет никаких инструкций по преодолению трудностей. Вы не можете позвонить другу и спросить совета. Вам нужно просто опустить голову и работать. И “Ред Булл” в этом лучше, чем кто-либо», — цитирует Уэббера Daily Mail.