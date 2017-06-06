Уэббер: «Ред Булл» вынесет для себя уроки из сезона-2017 на 2018 год
Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер ожидает, что его бывшая команда «Ред Булл» извлечёт уроки из текущего сезона и к следующему году подойдёт с гораздо более конкурентоспособной машиной.
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«В следующем году правила будут похожими. Таким образом, всё, что они узнают в этом году, будет полезно в 2018-м. Они феноменальны в том, что касается “спасения” автомобилей. Но в этом году им было сложно, и такой напряжённый календарь явно не помогает.
Нет никаких инструкций по преодолению трудностей. Вы не можете позвонить другу и спросить совета. Вам нужно просто опустить голову и работать. И “Ред Булл” в этом лучше, чем кто-либо», — цитирует Уэббера Daily Mail.
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